Анна Курникова и Энрике Иглесиас обнародовали свежие видео, где запечатлели своих детей: дочь Люси и сына Николаса. И если девочка задорно смеется в руках отца, то мальчик абсолютно серьезен, сидя на руках танцующей теннисистки.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас обнародовали свежие видео, где запечатлели своих детей: дочь Люси и сына Николаса. И если девочка задорно смеется в руках отца, то мальчик абсолютно серьезен, сидя на руках танцующей теннисистки.В своих аккаунтах в социальной сети Instagram и опубликовали несколько роликов. Первым начал латиноамериканский исполнитель. Энрике выложил видео, на котором раскачивает дочь Люси. Девочка смеется в руках отца, стоящего на борту яхты. На другой записи Иглесиас танцует в малышкой в комнате (видимо, в каюте).Теннисистка тоже решила не отставать. Анна выложила ролик, где зажигательно двигается под музыку, держа на одной руке сына Николаса. Однако, в отличие от сестры, мальчик сохраняет абсолютную серьезность и невозмутимость, в то время, как Курникова широко улыбается, пританцовывая.Тем не менее, многочисленные поклонники в полном восторге от малышей. "Какой милый!", "Сладкий", "Как мило😍 Вы сделали мой день", "Я посмотрела это видео тысячу раз. Спасибо вам с Энрике за эти милые видео. Вы, конечно, уже знаете, но я не могу не сказать еще раз: Вы моя самая любимая танцовщица, дорогая Анна! Да благословит Бог вас, Энрике и ваших сладких двойняшек. Это лучший подарок на Рождество. Мы вас очень любим!", "Даже не улыбнется...", "Серьезный парень)" – прокомментировали видео подписчики.Напомним, Энрике Иглесиас и вместе уже 17 лет. Оформили ли они свои отношения, точно не известно. В декабре 2017 года теннисистка подарила певцу двух малышей – Люси и Николаса. Некоторые предполагают, что малышам уже исполнился год.