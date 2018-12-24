Нетрезвые калининградцы во время предновогоднего корпоратива устроили драку, а затем набросились на прибывших сотрудников Росгвардии. При задержании один из дебоширов был ранен выстрелом в ногу.

Нетрезвые мужчины во время предновогоднего корпоратива устроили драку, а затем набросились на прибывших сотрудников Росгвардии.Инцидент произошел на прошлой неделе в Калининграде, когда четверо коллег во время проведения предновогоднего корпоративного праздненства после принятия значительных доз алкоголя поссорились, а затем подрались.Персонал кафе, в котором проводилось застолье, вызвал полицию, и на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны.Корпоратив предпринимателей закончился нападением на сотрудников Росгвардии.Пьяная компания набросились на экипаж ОВО. Росгвардейцу пришлось применить пистолет. Один из нападавших был ранен в ногу, остальные задержаны.Возбуждено уголовное дело. Трое обвиняемых арестованы pic.twitter.com/xYzqjkI7vL— Следственный комитет (@sledcom_rf) 24 декабря 2018 г.Четыре мужчины, забыв про свои разногласия, набросились на двух сотрудников Росгвардии.По версии следствия, чтобы прекратить нападение, один из росгвардейцев был вынужден стрелять в нападавшего. Пуля попала агрессору в ногу, ранение оказалось для жизни неопасным.Сегодня суд арестовал на время проведения следственных мероприятий трех дебоширов по обвинению в "Применении насилия в отношении представителя власти". Четвертый мужчина был отпущен домой, дав подписку о невыезде.