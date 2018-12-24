Украинский танцор Сергей Полунин внезапно переметнулся из одного политического лагеря в другой. Совсем недавно он с гордостью демонстрировал российский паспорт и портрет Владимира Путина на груди, а сегодня рассыпался в комплиментах Дональду Трампу.

Украинский танцор Сергей Полунин внезапно переметнулся изодного политического лагеря в другой. Совсем недавно он с гордостьюдемонстрировал российский паспорт и портрет Владимира Путина на груди, а сегоднярассыпался в комплиментах Дональду Трампу.Полунин написал у себя в Instagram, что считает Трампачеловеком с большим сердцем и поддерживает его действия на посту президентаСША."Я был в Нью-Йорке, когда проходили выборы я болел за него. Япосылаю ему свою любовь и надеюсь, что он будет двигаться к свету, принимаяверные решения. Он любящий отец с большим сердцем, который может сделать этотмир лучше", – написал танцор, недавно получивший российское гражданство.Комментарии не заставили себя долго ждать. "Просточеловек, будучи в здравом уме, не может поддерживать две абсолютнопротивоположные стороны только, если ему не платят за нужную пропаганду", -гласит один из них за авторством paloonka. Пользователь vetal_lu с ирониейотметил: "Ждем посты в поддержку Порошенко, Макрона и прочих".Напомним, что в ноябре Сергей Полунин опубликовал в соцсетяхфотографию своей татуировки, на которой изображен российский президент ВладимирПутин. Он сообщил, что получил российский паспорт, и заявил, что за Россиейправда.Позже артист призвал Россию и Украину воссоединиться. "Скоромы снова будем вместе", – написал танцор у себя в Instagram и опубликовалфотографии своих паспортов – украинского и российского.