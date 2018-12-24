Украинский танцор Сергей Полунин внезапно переметнулся из
одного политического лагеря в другой. Совсем недавно он с гордостью
демонстрировал российский паспорт и портрет Владимира Путина на груди, а сегодня
рассыпался в комплиментах Дональду Трампу.
Украинский танцор Сергей Полунин внезапно переметнулся из
одного политического лагеря в другой. Совсем недавно он с гордостью
демонстрировал российский паспорт и портрет Владимира Путина на груди, а сегодня
рассыпался в комплиментах Дональду Трампу.
Полунин написал у себя в Instagram, что считает Трампа
человеком с большим сердцем и поддерживает его действия на посту президента
США.
"Я был в Нью-Йорке, когда проходили выборы я болел за него. Я
посылаю ему свою любовь и надеюсь, что он будет двигаться к свету, принимая
верные решения. Он любящий отец с большим сердцем, который может сделать этот
мир лучше", – написал танцор, недавно получивший российское гражданство.
Комментарии не заставили себя долго ждать. "Просто
человек, будучи в здравом уме, не может поддерживать две абсолютно
противоположные стороны только, если ему не платят за нужную пропаганду", -
гласит один из них за авторством paloonka. Пользователь vetal_lu с иронией
отметил: "Ждем посты в поддержку Порошенко, Макрона и прочих".
Напомним, что в ноябре Сергей Полунин опубликовал в соцсетях
фотографию своей татуировки, на которой изображен российский президент Владимир
Путин. Он сообщил, что получил российский паспорт, и заявил, что за Россией
правда.
Позже артист призвал Россию и Украину воссоединиться. "Скоро
мы снова будем вместе", – написал танцор у себя в Instagram и опубликовал
фотографии своих паспортов – украинского и российского.