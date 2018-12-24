Экс-руководитель Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, обвиняемый в мошенничестве на 730 миллионов рублей, не заключал сделку со следствием.

Экс-руководитель Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, обвиняемый в мошенничестве на 730 миллионов рублей, не заключал сделку со следствием.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в главном управлении МВД по Москве, опровергнув информацию ряда СМИ о том, что подследственный пошел на такие действия.Федотов уже был осужден по делу о мошенничестве. 19 июня 2017 года он был приговорен к полутора годам колонии общего режима. Федотов заключил досудебную сделку со следствием, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. 7 декабря 2017 года он был освобожден по УДО.