Нападающий французского клуба Ницца и сборной Италии Марио Балотелли снялся в документальном фильме, посвященном расизму в футболе. Он выйдет под названием Я не обезьяна и будет показан зрителям 6 января 2018 года.

Нападающий французского клуба "Ницца" и сборной Италии Марио Балотелли снялся в документальном фильме, посвященном расизму в футболе. Он выйдет под названием "Я не обезьяна" и будет показан зрителям 6 января 2018 года.Помимо итальянского футболиста в фильме снялись Самуэль Это’о и Патрик Виейра. Любопытно, что одним из его авторов оказался экс-полузащитник "Ромы" Оливье Дакур.В ролике, опубликованном в Twitter, Балотелли заявил, что не имеет ничего против обезьян. Футболист уверен, что они точно умнее расистов."Je ne suis pas un singe", le racisme dans le football.