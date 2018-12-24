Футбольный Спартак проявляет интерес к нападающему болгарского ЦСКА Кириллу Десподову. 22-летний футболист попал в поле зрения десятикратного чемпиона России после того, как другой болгарин Спартака Ивелин Попов порекомендовал своего соотечественника.

Футбольный "Спартак" проявляет интерес к нападающему болгарского ЦСКА Кириллу Десподову. 22-летний футболист попал в поле зрения десятикратного чемпиона России после того, как другой болгарин "Спартака" Ивелин Попов порекомендовал своего соотечественника.Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на болгарскую прессу, руководство софийского клуба намерено выручить за своего форварда 4 миллиона долларов. Впрочем, интернет-портал Transfermarkt оценивает болгарина в 2 миллиона евро. Он может рассматриваться в качестве потенциальной замены Луису Адриано, который может сменит команду.За ЦСКА Десподов провел 79 матчей, забив в них 24 гола и сделав 26 результативных передач.