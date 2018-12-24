Модель Сахар Табар, которую пользователи называют Иранской Анджелиной Джоли, опубликовала серию роликов на своей странице в Instagram. Пользователи обратили внимание, что девушка продолжает экспериментировать над своей внешностью.

Модель Сахар Табар, которую пользователи называют "ИранскойАнджелиной Джоли", опубликовала серию роликов на своей странице в Instagram. Пользователиобратили внимание, что девушка продолжает экспериментировать над своейвнешностью.На последних снимках Табар позирует в оранжевом, белом ирозовом париках. Девушка специально делает свое лицо бледным и носит цветныелинзы. Сахар рассказала, что перенесла около пятидесяти пластических операций,чтобы быть похожей на звезду фильма "Малефисента". Судя по всему, недавно онаснова легла под нож хирурга: на последних снимках она носит пластырь на носу.Многие пользователи настаивают на том, что девушка является хорошимвизажистом и умеет обрабатывать свои снимки. "Не глупите. Это всего лишь макияжи фотошоп", – заявил один из них. Сама Сахар Табар призналась, что используетфотошоп, но считает это способом самовыражения. "Это способ самовыражения, своего рода искусство",– поделилась она.Ранее иранская модель показала свою подругу Сазанатт, которая тожеобладает необычной внешностью. За полные губы и тонкие черты лица девушкупрозвали "куклой Барби". Подруги регулярно выкладывают совместныефотографии и видеоролики в Сеть.