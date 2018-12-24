Модель Сахар Табар, которую пользователи называют Иранской
Анджелиной Джоли, опубликовала серию роликов на своей странице в Instagram. Пользователи
обратили внимание, что девушка продолжает экспериментировать над своей
внешностью.
Модель Сахар Табар, которую пользователи называют "Иранской
Анджелиной Джоли", опубликовала серию роликов на своей странице в Instagram. Пользователи
обратили внимание, что девушка продолжает экспериментировать над своей
внешностью.
На последних снимках Табар позирует в оранжевом, белом и
розовом париках. Девушка специально делает свое лицо бледным и носит цветные
линзы. Сахар рассказала, что перенесла около пятидесяти пластических операций,
чтобы быть похожей на звезду фильма "Малефисента". Судя по всему, недавно она
снова легла под нож хирурга: на последних снимках она носит пластырь на носу.
Многие пользователи настаивают на том, что девушка является хорошим
визажистом и умеет обрабатывать свои снимки. "Не глупите. Это всего лишь макияж
и фотошоп", – заявил один из них. Сама Сахар Табар призналась, что использует
фотошоп, но считает это способом самовыражения. "Это способ самовыражения, своего рода искусство",
– поделилась она.
Ранее иранская модель показала свою подругу Сазанатт, которая тоже
обладает необычной внешностью. За полные губы и тонкие черты лица девушку
прозвали "куклой Барби". Подруги регулярно выкладывают совместные
фотографии и видеоролики в Сеть.