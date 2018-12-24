Из подъезда под машины. В течение последних месяцев жители улицы Кулибина добиваются от властей обустройства пешеходной зоны рядом с проезжей частью. Поход в школу с детьми, а также в магазины и поликлинику для жильцов каждый день превращается в испытание. Готовы ли власти услышать жалобы горожан? В ситуации разбирался Алексей Домнин.

Из подъезда под машины. В течение последних месяцев жители улицы Кулибина добиваются от властей обустройства пешеходной зоны рядом с проезжей частью. Поход в школу с детьми, а также в магазины и поликлинику для жильцов каждый день превращается в испытание. Готовы ли власти услышать жалобы горожан? В ситуации разбирался Алексей Домнин.(Ул. Кулибина)Вышел из подъезда – и сразу попал на проезжую часть. Многоэтажка на улице Кулибина стоит прямо у дороги на пересечении интенсивных транспортных потоков. Но для пешеходов здесь только нерегулируемый переход и тропинка вместо тротуара. Местные жители вынуждены каждый день не иначе как рисковать жизнью – рассказывает Ирина Семдьянова. В этой новостройке она проживает с мужем и двумя малолетними детьми. Чуть ли не каждый день поход в школу и детский сад для нее превращается в испытание.Ирина Семдьянова, жительница дома № 10: "В доме у нас живут в основном молодые семьи с маленькими детьми, и вот недавно мы год назад въехали и столкнулись с такой проблемой, что мы не можем нормально своих детей водить с садик, мы не можем нормально дойти до магазина, не можем нормально дойти до поликлиники, до школы".Эта проблема коснулась не только жителей новостройки, в которой, к слову, порядка 160 квартир. Жители близлежащих домов на пресечении улиц Кулибина и Тракторной также вынуждены ходить по узкой тропинке рядом с проезжей частью. А рядом с ней забор, и в зимнее время люди боятся не только проезжающих машин, но и нависших сосулек. В любой момент одна из них может упасть на голову прохожих. На свои проблемы жители жаловались в городскую администрацию, но чиновники смогли предложить лишь вариант, который людей не устроил.Юрий Берегий, житель дома № 10: "Нам пришел ответ с предложением устроить тротуар на противоположной стороне улицы. Но проблема в том, что перейти дорогу очень сложно и опасно. Поэтому нас этот ответ не устраивает".Татьяна Никитина, жительница дома № 10: "Объяснили нам, что по этой стороне, по Кулибина, не представляется возможным сделать тротуар, так как здесь расположен жилой дом, и расширять дорожное полотно, сузить во благо, чтобы построили тротуар, не представляется возможным. Но мы не знаем. Может быть какой-то выход все равно должен быть из данной ситуации".Когда жителям улицы Кулибина можно будет без опаски выходить из дома? С этим вопросом наша съемочная группа обратилась в городскую администрацию. Чиновники нас заверили, что в следующем году проблемами улицы Кулибина наконец займутся.Сергей Литвинкин, заместитель главы администрации г. Владимира: "Эта проблема известна, и необходимость в строительстве тротуара там есть. Потому что люди выходят прямо без тротуара на проезжую часть. Да, будем. Будем рассматривать строительство тротуара в следующем году".Но когда именно людям можно будет ожидать появление тротуара? Чиновники точного ответа на этот вопрос не знают. А пока вопрос решается, люди продолжают изо дня в день рисковать не только своими жизнями, но и жизнями своих детей.