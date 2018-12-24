Известная актриса
Настасья Самбурская напала на ведущую скандального реалити-шоу Дом-2 в
комментариях в Instagram. По мнению звезды сериала Универ. Новая общага, Ольга
Бузова совсем не умеет петь.
Известная актриса
Настасья Самбурская напала на ведущую скандального реалити-шоу "Дом-2" в
комментариях в Instagram. По мнению звезды сериала "Универ. Новая общага", Ольга
Бузова совсем не умеет петь.
Все началось с того, что актриса Наталья Рудова разместила пост
в социальных сетях, в котором рассказала, что очень устала от работы и наконец нашла время
для отдыха. "Тайм-аут. Мне просто было это необходимо. Мне нужно было
перезапустить свой организм и позволить ему немного расслабиться, и не только
телу но и голове. Спасибо Австрийскому ценру здоровья за эту возможность
перезагрузиться. Можно выдыхать.
Ещё недельку нужно очень хорошо поработать, и улетать красивой, стройной и
счастливой в отпуск", – поделилась она.
Певица , которая хорошо общается с Рудовой, отправила ей ответ. Она заявила, что тоже "мечтает"
об отдыхе и похвалила Наталью за то, что она смогла найти время, чтобы восстановить свои силы. Актриса
Настасья Самбурская написала комментарий под сообщением звезды, в котором посоветовала ей посетить этот оздоровительный центр. "Правильно, там лес рядом. Съездишь, вокалом позанимаешься, чтобы не слышно
было", – с иронией отметила она. Бузова пока никак не прокомментировала это сообщение, а
вскоре пост Самбурской был удален.
Это уже не первый раз,
когда Настасья пытается вступить в конфликт с популярной персоной. Ранее она
раскритиковала Анастасию Волочкову, которая в гневе ударила чужую собаку, когда узнала,
что с ее больным отцом плохо обращается новая гражданская жена. Самбурская считает,
что балерина должна перестать рассказывать россиянам о своей
личной жизни.