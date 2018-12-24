Известная актриса Настасья Самбурская напала на ведущую скандального реалити-шоу Дом-2 в комментариях в Instagram. По мнению звезды сериала Универ. Новая общага, Ольга Бузова совсем не умеет петь.

Известная актрисаНастасья Самбурская напала на ведущую скандального реалити-шоу "Дом-2" вкомментариях в Instagram. По мнению звезды сериала "Универ. Новая общага", ОльгаБузова совсем не умеет петь.Все началось с того, что актриса Наталья Рудова разместила поств социальных сетях, в котором рассказала, что очень устала от работы и наконец нашла времядля отдыха. "Тайм-аут. Мне просто было это необходимо. Мне нужно былоперезапустить свой организм и позволить ему немного расслабиться, и не толькотелу но и голове. Спасибо Австрийскому ценру здоровья за эту возможностьперезагрузиться. Можно выдыхать.Ещё недельку нужно очень хорошо поработать, и улетать красивой, стройной исчастливой в отпуск", – поделилась она.Певица , которая хорошо общается с Рудовой, отправила ей ответ. Она заявила, что тоже "мечтает"об отдыхе и похвалила Наталью за то, что она смогла найти время, чтобы восстановить свои силы. АктрисаНастасья Самбурская написала комментарий под сообщением звезды, в котором посоветовала ей посетить этот оздоровительный центр. "Правильно, там лес рядом. Съездишь, вокалом позанимаешься, чтобы не слышнобыло", – с иронией отметила она. Бузова пока никак не прокомментировала это сообщение, авскоре пост Самбурской был удален.Это уже не первый раз,когда Настасья пытается вступить в конфликт с популярной персоной. Ранее онараскритиковала Анастасию Волочкову, которая в гневе ударила чужую собаку, когда узнала,что с ее больным отцом плохо обращается новая гражданская жена. Самбурская считает,что балерина должна перестать рассказывать россиянам о своейличной жизни.