Дед Мороз и Снегурочка загадывали загадки о правилах дорожного движения, и за правильные ответы ребята получили сладкие подарки...

В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» инспектора отдельного батальона ГИБДД Северо-Западного округа столицы, сменив уставную форму на костюмы Деда Мороза и Снегурочки, встретились с учениками начальных классов ГБОУ Школы г. Москвы №1564.Сотрудники полиции рассказали учащимся, как следует переходить дорогу и как должен себя вести пешеход на пешеходном переходе, а также отметили, что необходимо с ранних лет неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не поддаваться отрицательному влиянию. Вместе с полицейским дети вспомнили основные правила безопасного поведения на дороге и дорожные знаки. Дед Мороз и Снегурочка загадывали загадки о правилах дорожного движения, и за правильные ответы ребята получили сладкие подарки.По окончании мероприятия Дед Мороз пожелал всем безопасных дорог и хорошего настроения, а ребята в свою очередь пообещали поделиться полезной информацией о том, как безопасно переходить дорогу зимой с родителями и друзьями.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81