Яркие огни взмывают в небо не только в дни
общегосударственных праздников, но и по выходным. Россиянам понравилось
выражать свою радость, устраивая по любому поводу салют. Зрелище потрясающее – но
что означает, если увидел салют во сне?
Яркие огни взмывают в небо не только в дни
общегосударственных праздников, но и по выходным. Россиянам понравилось
выражать свою радость, устраивая по любому поводу салют. Зрелище потрясающее – но
что означает, если увидел салют во сне?
Хорошее самочувствие, событие, удовольствие – так
трактует большинство толкователей увиденный во сне салют. Девушкам, наблюдавшим
во сне фейерверк, бонус – далекое путешествие или незабываемое развлечение.
Такой сон сулит достаток и общее благополучие, полную
ясность и доверие в отношениях с близким человеком. Восточные толкователи
заверяют женщин, что их ближайшее будущее будет наполнено безоблачным .
Фейерверк также означает радостное событие, которое будет связано с семьей или
любимым человеком, материальную награду за труды, большое застолье или
грандиозный праздник.
Ложку дегтя в оптимистичные прогнозы добавляют
эксперты-скептики. По их мнению, если случилось лишь слышать залп салюта, то
вас обманут. сонник рекомендует проявить осторожность при
заключении сделок с непроверенными партнерами. Фейерверк может означать, что определенный
жизненный этап успешно подошел к финалу и надо готовиться к большим переменам.
Салют во сне может быть и предупреждением: чтобы добиться
, предстоит чем–то пожертвовать. Также может быть предвестником шокирующего
известия, внезапной вспышки чужого гнева или торжестве, которое вы отпразднуете
ранее намеченной даты.