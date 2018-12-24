Яркие огни взмывают в небо не только в дни общегосударственных праздников, но и по выходным. Россиянам понравилось выражать свою радость, устраивая по любому поводу салют. Зрелище потрясающее – но что означает, если увидел салют во сне?

Яркие огни взмывают в небо не только в дниобщегосударственных праздников, но и по выходным. Россиянам понравилосьвыражать свою радость, устраивая по любому поводу салют. Зрелище потрясающее – ночто означает, если увидел салют во сне?Хорошее самочувствие, событие, удовольствие – тактрактует большинство толкователей увиденный во сне салют. Девушкам, наблюдавшимво сне фейерверк, бонус – далекое путешествие или незабываемое развлечение.Такой сон сулит достаток и общее благополучие, полнуюясность и доверие в отношениях с близким человеком. Восточные толкователизаверяют женщин, что их ближайшее будущее будет наполнено безоблачным .Фейерверк также означает радостное событие, которое будет связано с семьей илилюбимым человеком, материальную награду за труды, большое застолье илиграндиозный праздник.Ложку дегтя в оптимистичные прогнозы добавляютэксперты-скептики. По их мнению, если случилось лишь слышать залп салюта, товас обманут. сонник рекомендует проявить осторожность призаключении сделок с непроверенными партнерами. Фейерверк может означать, что определенныйжизненный этап успешно подошел к финалу и надо готовиться к большим переменам.Салют во сне может быть и предупреждением: чтобы добиться, предстоит чем–то пожертвовать. Также может быть предвестником шокирующегоизвестия, внезапной вспышки чужого гнева или торжестве, которое вы отпразднуетеранее намеченной даты.