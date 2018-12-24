Герцогиня Кембриджская отправилась в обычный дисконтный магазин за рождественскими подарками для близких. Папарацци успели сфотографировать Кейт Миддлтон во время похода за покупками.

Герцогиня Кембриджская отправилась в обычный дисконтныймагазин за рождественскими подарками для близких. Папарацци успели сфотографировать Кейт Миддлтон во время похода за покупками.Накануне праздника супруга принца Уильяма посетила дисконтныймагазин The Range. Она купила детские книжки, иллюстрации, материалы длярисования и затем отстояла небольшую очередь к кассе. Вполне возможно, что Кейт покупала подарки длясвоих наследников. Для такого скромного выхода в свет она надела зеленую куртку, джинсы и завязала свои длинные волосы в хвост. Одна из посетительниц не сразупоняла, что перед ней стоит герцогиня. "Мне пришлось взглянуть на нее несколькораз. Ты никогда не ожидаешь увидеть членов королевской семьи в таком магазине",– сообщила она. Известно, что и ее супруг обычнопоявляются на публике во время важных мероприятий.Герцогиня посетила магазин вместе со старшими детьми – принцемДжорджем и принцессой Шарлоттой. "Сын держал ее за руку, а дочь стояла рядом. В волосах у девочки был красный бантик… Их телохранителидержались на некоторой дистанции и казалось, что это обычная семья, котораяделает покупки в последний момент. Когда они оплатили все товары, янабралась смелости и спросила, можно ли сделать с ними селфи. Миддлтон вежливо отказалась.Она объяснила, что просто делает небольшие покупки", – вспоминает женщина. Как утверждает посетительница, Кейт сделала так много покупок, что ее телохранителям пришлось найти дополнительныетележки.Магазин The Range находится недалеко от Сандрингемского дворца –резиденции, где герцог и герцогиня Кембриджские отметят Рождество вместе с остальнымичленами монаршей семьи. Королева ввела интересную традицию: накануне праздника родственники обмениваются недорогими, шутливыми сюрпризами. Известно, что подарилапринцу Гарри набор "Вырасти свою девушку" еще до того, как он познакомился сМеган Маркл. А в прошлом году бывшая актриса вручила Елизавете II плюшевого хомяка.