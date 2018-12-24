Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный пожаловался президенту Путину на строительство в Сколково стационарной площадки для канадского цирка Cirque du Soleil. Мол, компания Михаила Гуцериева, занимается строительством, подрывает основы российского цирка. Гуцериев пообещал подать в суд на дрессировщика. И глава Русской Медигруппы Владимир Киселев уверен, что дело будет выиграно.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный пожаловался президенту Путину на строительство в Сколково стационарной площадки для канадского цирка Cirque du Soleil. Мол, компания Михаила Гуцериева, занимается строительством, подрывает основы российского цирка. Гуцериев пообещал подать в суд на дрессировщика. И глава Русской Медигруппы Владимир Киселев уверен, что дело будет выиграно."Запашный попросту оболгал перед президентом других людей, – возмутился Киселев в интервью "Дни.Ру". – Он повел себя подло. Но не меньше вопросов у меня возникает по отношению к композиторам Игорю Крутому и Игорю Матвиенко, которые не вступились за Михаила Гуцериева. И возникает вопрос об их праве быть в Совете по культуре при таком бескультурном отношении к коллеге"."Я убежден, что нельзя было втравливать президента в эту историю, – продолжает Киселев. – Впрочем,иного от человека, который издевается над животными, и ожидать сложно. Напал же он на Гуцериев и оболгал, на мой взгляд, потому, что движет им корысть и желание собственной финансовой выгоды. Но ведь у самого Запашного было 10 лет, чтобы сделать лучший цирковой проект, почему же он ими не воспользовался, а теперь возмущен, что кто-то хочет показать мировой уровень?!"Глава Русской Медигруппы Владимир Киселев уверен, что правда будет на стороне Гуцериева и суд он выиграет. А вся эта некрасивая история – повод посмотреть с другой стороны на поведение и личности многих людей.Напомним, что поводом для этой полемики стали слова Эдгара Запашного на Совете по культуре с участием Путина. "Господин Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка. Я считаю, это непримиримо. Я считаю, что это неправильно. Никто не мешает им приезжать с временными гастролями. Они уже больше 10 лет сюда ездят. Это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте в том числе", – отметил Запашный. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.