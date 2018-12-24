Полузащитник Краснодара Павел Мамаев и нападающий санкт-петербургского Зенита Александр Кокорин проведут матч против сотрудников Бутырка после православного Рождества. Кроме того, стали известны детали предстоящего поединка арестантов и сотрудников СИЗО.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин проведут матч против сотрудников "Бутырка" после православного Рождества. Кроме того, стали известны детали предстоящего поединка арестантов и сотрудников СИЗО."Мы обговаривали проведение такого матча с руководителями следственного изолятора, — приводит ТАСС слова заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой. – Матч пройдет после Рождества, но более точная дата станет известна позднее"."Вероятно, что Кокорин выйдет в первом тайме, а Мамаев – во втором. Таким образом, они не увидят друг друга, и нам не придется получать разрешения следователя для игры. Если же его удастся получить, то они смогут сыграть полноценный матч".Напомним, что обвиняемые по одному и тому же делу не могут видеться друг с другом. Именно поэтому оба футболиста находятся под заключением в разных камерах СИЗО.