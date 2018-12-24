Участница Дома-2 Лена Баранова лишилась девственности довольно поздно – в 20 лет. Но ожидание того стоило – ее первым мужчиной стал кумир! Впрочем, отношения с ним закончились прозаически...

Участница Лена Баранова лишилась девственности довольно поздно – в 20 лет. Но ожидание того стоило – ее первым мужчиной стал кумир! Впрочем, отношения с ним закончились прозаически...Лена хотела, чтобы девственную плеву порвал ей конкретный человек – красавчик с телеэкрана. "Когда я впервые увидела клип Веры Брежневой на песню "Мамочка", то сразу обратила внимание на парня, который снялся в ролике, – вспоминает Баранова. – Каково же было мое удивление, когда через какое-то время я познакомилась с ним вживую. Это случилось на конкурсе красоты, который я приехала поддержать. Парень из клипа сам подошел и познакомился. Потом еще долго писал и предлагал увидеться. Так у нас с Дмитрием закрутился роман".Лена была уверена, что встретила любовь всей своей жизни. Именно поэтому и отдала Диме самое дорогое, что имела – невинность. Но он подарка не оценил. Осеменив Баранову, он устранился... "По сути он просто меня использовал, – плачет Лена. – "Поволшебничал" со мной, а потом бросил".Впрочем, в постели с красавчиком Брежневой не все прошло гладко. Оказалось, что он любит специфические формы секса. "У нас были некоторые проблем, в том числе и в интимном плане, – призналась Баранова. – Я отказывалась ему делать "захват анаконды" (такой иносказательной метафорой в "Доме-2" называют оральные ласки – Прим. ред.), для меня это принципиальный момент, на такой шаг я готова только после свадьбы".Но Дима хотел, чтобы Лена "захватила" его длинную "анаконду" немедленно. Тем более, что в "Доме-2" это практикуется на каждом углу. Елена Хромина, например, в свое время решительно не постеснялась устроить "захват анаконды" Саймону Марданшину прямо при очевидцах. А Никита Шалюков предлагал Оксане Ряске сделать "захват анаконды" всем его друзьям...Отказ от оральных ласк дорого обошелся Барановой. Любовник ее бросил, а сама она пыталась забыться при помощи запрещенных препаратов. "Дело в том, что я была знакома с людьми, которые занимались этой "дичью". Так вышло, что я попробовала, а потом подсела. Перед приходом на телепроект даже думал о том, чтобы лечь в клинику на реабилитацию", – цитирует Лена