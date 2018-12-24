Сегодня, 24 декабря, начался бракоразводный процесс Ани Лорак. А в Сети обсуждают фото популярной певицы вместе с известным режиссером.

Сегодня, 24 декабря, начался бракоразводный процесс Ани Лорак. А в Сети обсуждают фото популярной певицы вместе с известным режиссером.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram известный режиссер Олег Боднарчук опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе с . "Снова вместе, снова рядом) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – подписал кадр Боднарчук.Отметим, что Олег Боднарчук известен своими работами с российскими и украинскими артистами. Он ставил концерты, работал над многими популярными телешоу как в Украине, так и в России. Например, ставил проекты "X-фактор" и "Рождественские встречи Аллы Пугачевой". Сейчас он продюсирует молодого певца Alekseev.С Боднарчук знаком давно. Они дружат и не раз работали вместе. Многочисленные подписчики, увидев совместное фото певицы и режиссера, рассыпались в комплиментах. "Это новая любовь?", "Два сердца, две души, Олег оберегает ❤️ в глазах "оберегаю тебя" ❤️ "защищаю тебя", "помогаю тебе" "люблю тебя" ❤️", "Красивые такие!", "Какие милашки", "классная парочка! Вы вместе вытворяете супер мега крутые творения! Будьте сча тливы и радуйте нас всегда своими творениями! ПРОСТО:БУДЬТЕ С НАМИ!!!", "Как хорошо и как приятно когда близкие люди и друзья живут рядышком, и можно обнять их в любой момент когда этого хочется!!! Очень рада за вас Олег и Каролину!!!", "Рады за вас", "Красивая пара", – высказались комментаторы.К слову, сегодня, 24 декабря, в киевском Шевченковском суде начал рассматриваться иск о разводе Ани Лорак. Популярная исполнительница подала документы еще в начале месяца после того, как в Сети появилось видео, сделанное в одном из караоке-клубов, где супруга певицы Мурата запечатлели в обществе некой брюнетки, которую тот обнимал и что-то шептал на ушко.