В Кремле нарядили главную новогоднюю елку страны. 30-метровое 100-летнее дерево отбирали по жестким критериям. И вот теперь природную красоту приумножили яркие рукотворные элементы. Последние штрихи помогали наносить юные спортсмены.

В Кремле нарядили главную новогоднюю елку страны. 30-метровое 100-летнее дерево отбирали по жестким критериям. И вот теперь природную красоту приумножили яркие рукотворные элементы. Последние штрихи помогали наносить юные спортсмены.Задание у этих мальчишек невероятно ответственное: как никак елку украшают, и не простую, а самую главную. Немного роста не хватает, чтобы повесить самостоятельно игрушки, тогда на помощь приходят взрослые. Это воспитанники хоккейной школы олимпийского резерва. Пользуясь случаем дети, конечно, загадывают желания.- Стать чемпионом мира. Нет, еще кубок страны выиграть!Это традиция — последние штрихи к наряду главной красавицы страны всегда делают дети. Причем игрушки вешают не простые, а изготовленные из прошлогодней ели, как и клюшки, которые ребятам вручил их кумир — Владислав Третьяк на кремлевской елке второй раз. Первый был в детстве."Особенно подарок помню — самый вкусный, самые вкусные конфеты были в Кремле", — делится воспоминаниями Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России.Главная красавица родом из Щелковского района. На Соборную площадь ее доставили почти неделю назад и сразу стали наряжать. Пришлось даже спецтехнику вызывать, чтобы 30-метровое дерево обвить гирляндами длиной в 1,5 километра, и развесить 2 тысячи игрушек — это и кренделя, и матрешки, и лошадки, и шишки."Это ретро стиль — это игрушки, которые мы часто храним в сундучках. Вот в таком же стиле наряжена наша елка", — рассказывает Елена Крылова, пресс-секретарь Управления делами президента РФ.Уже скоро в Государственном Кремлевском дворце начинаются новогодние представления: сказка, знаменитые подарки в жестяных коробках и, конечно, дети со всей страны будут водить хороводы вокруг главной елки. Она уже ждет их во всей своей красе.