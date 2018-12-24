В Континентальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. Уфимский Салават Юлаев на своей домашней площадке потерпел поражение от ярославского Локомотива со счетом 3:4.

В Континентальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. Уфимский "Салават Юлаев" на своей домашней площадке потерпел поражение от ярославского "Локомотива" со счетом 3:4.По ходу встречи ярославские железнодорожники имели преимущество в две шайбы, ведя 3:1, однако в заключительном периоде дважды пропустили, и встреча перешла в овертайм. Однако едва начался первый дополнительный период, как Денис Алексеев вышел на ворота уифмцев, расстрелял Юху Метсолу и принес "Локомотиву" вторую подряд гостевую победу.Помимо Алексеева в составе победителей отличались Георгий Иванов, Брэндон Козун и Даниил Апальков. У "Салавата" отметим Захара Арзамасцева, оформившего дубль, а еще одну шайбу забросил Дмитрий Кугрышев.Победа позволила "Локомотиву" набрать 55 очков. Подопечные Дмитрия Квартальнова продолжают занимать 4 строчку в Западной конференции. "Салават" же с 50-ю баллами – 6-й на Востоке.В еще одной встрече минское "Динамо" добилось победы над действующим обладателем Кубка Гагарина казанским "Ак Барсом" – 3:2.