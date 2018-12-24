Быстрее, выше, сильнее! В физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Парижской Коммуны, сегодня прошли традиционные «Рождественские старты». Атлетам присвоили звания 1-го взрослого разряда и кандидатов в мастера спорта. Лучших спортсменов и тренеров, наградили в рамках всероссийского конкурса «1000 талантов». На соревнованиях присутствовал Константин Миронов.
Быстрее, выше, сильнее! В физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Парижской Коммуны сегодня прошли традиционные Рождественские старты. Атлетам присвоили звания 1-го взрослого разряда и кандидатов в мастера спорта. Лучших спортсменов и тренеров наградили в рамках всероссийского конкурса 1000 талантов. На соревнованиях присутствовал Константин Миронов.
Бег на разные дистанции, прыжки в высоту, толкание ядра - сегодня в этих дисциплинах соревнуются совсем юные спортсмены. Традиционные соревнования под названием "Рождественские старты" проходят в ФОКе каждый год. А вот география прибывших атлетов расширяется. В этом году за победу борются ребята из Владимирской области, Иваново, Шуи и даже столицы.
Сергей Чернов, директор СДЮШОР №4 по лёгкой атлетике: "Это традиционные соревнования в конце года, в предновогодние дни. Они проводятся уже много лет, больше 25 раз проводились. Проводились в Спортивном клубе армии, больше не было у нас помещений, в настоящий момент проводятся у нас в ФОКе. Традиционно у нас младший школьный возврат принимает участие в соревнованиях, то есть свои традиции, есть свои рекордсмены".
Перед Новым годом традиционно награждают лучших. Некоторым атлетам присвоили звания кандидатов в мастера спорта и 1-го взрослого разряда. Здесь же подвели результаты и всероссийского конкурса 1000 талантов. Он был создан Федерацией лёгкой атлетики для поддержки лучших молодых спортсменов. Из 33-го региона выбрали 10 человек. Среди них и воспитанница СДЮШОР №4 города Владимира – Валерия Тарасова.
Валерия Тарасова, победитель конкурса 1000 талантов: "Я об этом конкурсе узнала недавно, поэтому выиграть, конечно, достойно для меня. Я к чему-то стремилась и это привело к тому, что я выиграла. Не только в соревнованиях, а еще в таком российском конкурсе 1000 талантов, для меня это высший уровень".
Лера пришла в лёгкую атлетику полтора года назад, показывает отличные результаты. При этом, несмотря на тяжелые ежедневные тренировки, девушка хочет связать своё будущее с любимым видом спорта. За достижения благодарит опытнейшего наставника. Тренирует юную спортсменку легенда владимирской легкой атлетики Алексей Волгин. Помимо Валерии, еще двое его учеников сегодня стали призерами всероссийского конкурса.
Алексей Волгин, тренер: "Трое, кто получили: два парня, они у меня призеры Шиповки юных. Они заняли 2 года назад первое место, в том году второе и второе место. Это по всей России Шиповка Юных, а девочка тоже очень сильная. Вот мы ездили где-то дней 5-6 назад в Москву, она там заняла первое место и установила рекорд этих соревнований".
Для большинства спортсменов эти соревнования последние в этом году. Ребята выкладываются на полную. Все участники стартов в один голос заявляют, что лёгкая атлетика для них то, с чем они мечтают связать свою жизнь.