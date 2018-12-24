Быстрее, выше, сильнее! В физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Парижской Коммуны, сегодня прошли традиционные «Рождественские старты». Атлетам присвоили звания 1-го взрослого разряда и кандидатов в мастера спорта. Лучших спортсменов и тренеров, наградили в рамках всероссийского конкурса «1000 талантов». На соревнованиях присутствовал Константин Миронов.

Быстрее, выше, сильнее! В физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Парижской Коммуны сегодня прошли традиционные Рождественские старты. Атлетам присвоили звания 1-го взрослого разряда и кандидатов в мастера спорта. Лучших спортсменов и тренеров наградили в рамках всероссийского конкурса 1000 талантов. На соревнованиях присутствовал Константин Миронов.Бег на разные дистанции, прыжки в высоту, толкание ядра - сегодня в этих дисциплинах соревнуются совсем юные спортсмены. Традиционные соревнования под названием "Рождественские старты" проходят в ФОКе каждый год. А вот география прибывших атлетов расширяется. В этом году за победу борются ребята из Владимирской области, Иваново, Шуи и даже столицы.Сергей Чернов, директор СДЮШОР №4 по лёгкой атлетике: "Это традиционные соревнования в конце года, в предновогодние дни. Они проводятся уже много лет, больше 25 раз проводились. Проводились в Спортивном клубе армии, больше не было у нас помещений, в настоящий момент проводятся у нас в ФОКе. Традиционно у нас младший школьный возврат принимает участие в соревнованиях, то есть свои традиции, есть свои рекордсмены".Перед Новым годом традиционно награждают лучших. Некоторым атлетам присвоили звания кандидатов в мастера спорта и 1-го взрослого разряда. Здесь же подвели результаты и всероссийского конкурса 1000 талантов. Он был создан Федерацией лёгкой атлетики для поддержки лучших молодых спортсменов. Из 33-го региона выбрали 10 человек. Среди них и воспитанница СДЮШОР №4 города Владимира – Валерия Тарасова.Валерия Тарасова, победитель конкурса 1000 талантов: "Я об этом конкурсе узнала недавно, поэтому выиграть, конечно, достойно для меня. Я к чему-то стремилась и это привело к тому, что я выиграла. Не только в соревнованиях, а еще в таком российском конкурсе 1000 талантов, для меня это высший уровень".Лера пришла в лёгкую атлетику полтора года назад, показывает отличные результаты. При этом, несмотря на тяжелые ежедневные тренировки, девушка хочет связать своё будущее с любимым видом спорта. За достижения благодарит опытнейшего наставника. Тренирует юную спортсменку легенда владимирской легкой атлетики Алексей Волгин. Помимо Валерии, еще двое его учеников сегодня стали призерами всероссийского конкурса.Алексей Волгин, тренер: "Трое, кто получили: два парня, они у меня призеры Шиповки юных. Они заняли 2 года назад первое место, в том году второе и второе место. Это по всей России Шиповка Юных, а девочка тоже очень сильная. Вот мы ездили где-то дней 5-6 назад в Москву, она там заняла первое место и установила рекорд этих соревнований".Для большинства спортсменов эти соревнования последние в этом году. Ребята выкладываются на полную. Все участники стартов в один голос заявляют, что лёгкая атлетика для них то, с чем они мечтают связать свою жизнь.