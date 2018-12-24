Руководитель компании SpaceX Илон Маск отметил поразительный прогресс в развитии космической отрасли в Китае. Впервые Китай обогнал США по числу орбитальных запусков, — написал Маск в воскресенье в своем Twitter.

Руководитель компании SpaceX Илон Маск отметил "поразительный прогресс" в развитии космической отрасли в Китае."Впервые Китай обогнал США по числу орбитальных запусков", — написал Маск в воскресенье в своем Twitter.Ранее глава SpaceX выразил восхищение конструкцией российского двигателя РД-180, которую назвал "великолепной".Двигатель изготовлен на российской производственном объединении "Энергомаш" и поставляется в США для установки на ракету-носитель Atlas-5.Между тем в воскресенье компания SpaceX вывела на орбиту первый аппарат из серии навигационных спутников GPS третьего поколения ВВС США.