Божественная Медведева, которую россияне знали и любили, исчезла. Фигуристка стала совсем другой, утверждает заслуженный тренер Елена Чайковская.

"Божественная Медведева", которую россияне знали илюбили, исчезла. Фигуристка стала совсем другой, утверждает заслуженный тренер ЕленаЧайковская.Евгения Медведева, возможно, еще будет побеждать. Но сейчасфигуристка стала совсем другой, исчезла ее харизма."Где та божественная Медведева, которую мы так любили,и куда она исчезла? Появился совершенно другой вид спортсменки, которая покаеще не нашла себя в новой программе. Я вижу растерянность, техническиенеполадки. Возможно, это связано с возрастом – но ее харизма, удивительнаялегкость и, если хотите, манкость исчезли", – заявила заслуженный тренерСССР и России Елена Чайковская.Тренер прокомментировала выступление серебряной призеркиОлимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске.По словам наставницы, она рассчитывает увидеть возрождение Медведевой. А сейчасспортсменка даже не попала на чемпионат Европы."Предполагалось, что Загитова с Медведевой – двалидера, которые обязательно едут на Европу, а третью будем отбирать. Нополучилось не так, как нам бы хотелось", – цитирует Чайковскую "Российскаягазета".Серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане Евгения поитогам короткой программы на ЧР в Саранске заняла 14-е место из 18 возможных,набрав 62,24 балла. Фигуристка сорвала каскад тройной флип-тройной тулуп, несумев выполнить второй элемент. Тройной риттбергер Медведева выполнила чисто,но с двойного акселя упала.После произвольной программы заняла 7-ю позицию. Три первых места на пьедестале почета заняли юниорки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Олимпийскаячемпионка Алина Загитова блестяще выступила в короткой программе, но сорвалапроизвольный прокат. В итоге она заняла 5-е место, что не помешало ей войтив состав российской сборной. Медведева в команду не попала.