Герцогиня Сассекская отметит Рождество вместе с остальными членами королевской семьи в Сандригемском дворце. Меган Маркл может оказаться в большой беде, если нарушит важное правило перед праздником.

Герцогиня Сассекская отметит Рождество вместе с остальнымичленами королевской семьи в Сандригемском дворце. Меган Маркл может оказаться "вбольшой беде", если нарушит важное правило перед праздником.Эксперт Мартин Таунсенд утверждает, что бывшая актриса должнапридерживаться правил, установленных королевой. "Члены монаршейсемьи обмениваются подарками накануне праздника. Они не должны дарить другдругу серьезные сюрпризы. Если преподнесет кашемировый свитер или нечтоподобное, то может оказаться в большой беде", – рассказал он.Специалист сообщил, что родственники обычно дарят друг другу небольшие,шутливые подарки. Эта традиция существует уже несколько десятилетий. К нейприбавляются еще два важных правила. Во-первых, сюрпризы нельзя открывать до разрешенияпринца Филиппа и, во-вторых, чем дешевле подарок, тем он считается лучше.Известно, что принц Гарри однажды вручил королеве шапочку для душа снадписью "Разве жизнь не отстой?", а Кейт Миддлтон подарила младшему братуУильяма набор "Вырасти свою девушку" еще до того, как он познакомился с . Герцогиня Сассекская тоже успела показать свое чувство юмора и преподнесла королеве поющего хомяка. А, значит, есть большая вероятность, что она не растеряется и на этот раз.Ранее герцогиня Кембриджская рассказала, с какими трудностями она столкнулась при выборе сюрприза для Елизаветы II. Это было ее первое Рождество с новой семьей в Сандригемском дворце. "Я очень переживала по поводу подарка. Я думала: "Господи, что же мне ей вручить?", – поделилась Кейт в интервью, приуроченному к юбилею королевы. Она остановилась на сюрпризе, сделанном своими руками. Миддлтон подарила ей бабушкин рецепт соуча чатни. "После этого я сильно волновалась, но на следующий день увидела это блюдо на столе", – вспоминает она.