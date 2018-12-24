Дональду Трампу пришлось остаться на рождественские каникулы в Белом доме из-за переговоров с демократами. Меланья при этом предпочла покинуть супруга.

Дональду Трампу пришлось остаться на рождественские каникулы в Белом доме из-за переговоров с демократами. Меланья при этом предпочла покинуть супруга.Президент США Дональд Трамп похоже встретит нынешнее Рождество в одиночестве. Он отказался от поездки домой, во Флориду, из-за затянувшихся переговоров с демократами на тему бюджета на новый финансовый год, пишут американские СМИ.Кроме того, глава государства должен дождаться решения конгресса по поводу стены на американо-мексиканской границе."Отменил полет на "борту номер один" во Флориду, пока мы ждем, чтобы демократы помогли нам защитить южную границу Америки", – прокомментировал ситуацию Трамп в своем Twitter.В то же время известно, что первая леди Меланья Трамп уже улетела в поместье "Мар-о-Лаго", где теперь будет отдыхать без супруга.Ранее СМИ раскритиковали Меланью Трамп за украшение Белого дома к Рождеству – первая леди расставила в коридорах резиденции кроваво-красные ели и выложила видео в своем Twitter.