Спортивный комментатор ответил на критику со стороны вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзы. Дмитрий Губерниев довольно резко высказался в его адрес.

Спортивныйкомментатор ответил на критику со стороны вице-президента Международногосоюза биатлонистов (IBU)Иржи Гамзы. Дмитрий Губерниев довольно резко высказался в его адрес.По словам ведущего, они виделись сГамзой всего лишь раз – на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Губерниеввозмущен тем, что чиновник раскритиковал его не лично, а за глаза.Комментатор отметил, что его популярность вЧехии с точки зрения биатлона напоминает "популярность Аллы Пугачевой в еелучшие годы". "Дорогой пан Гамза, я прекраснопонимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы биатлона, что вы постояннодумаете о том, что же там сказал русский парень", – цитирует комментатора "Спорт-Экспресс".Ранее вице-президент IBU заявил, что Губерниев вредит российскому и мировомубиатлону. В свою очередь комментаторотметил, что в эфире говорил про людей, которые "противодействуют российскимисториям". Он пояснил, что это Чехия, Швеция, США и Канада. "Мне наплевать, ктои что там думает. У нас демократическое государство. Так что дорогой пан Гамза,не надо врать", – заключил Губерниев.Ведущий посоветовал Чехии найти себесерьезного комментатора – такого, чтобы мог конкурировать с ним. По его словам,чехи "бесконечно тырят" "Матч ТВ".Отметим, что Иржи Гамза ранее заявил, что не будет больше общаться сДмитрием Губерниевым. По мнению чиновника, комментаторов вовсе не помогаетразвивать биатлон. "Ему нужны только скандалы",– уверен чех.