Спортивный
комментатор ответил на критику со стороны вице-президента Международного
союза биатлонистов (IBU)
Иржи Гамзы. Дмитрий Губерниев довольно резко высказался в его адрес.
Спортивный
комментатор ответил на критику со стороны вице-президента Международного
союза биатлонистов (IBU)
Иржи Гамзы. Дмитрий Губерниев довольно резко высказался в его адрес.
По словам ведущего, они виделись с
Гамзой всего лишь раз – на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Губерниев
возмущен тем, что чиновник раскритиковал его не лично, а за глаза.
Комментатор отметил, что его популярность в
Чехии с точки зрения биатлона напоминает "популярность Аллы Пугачевой в ее
лучшие годы". "Дорогой пан Гамза, я прекрасно
понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы биатлона, что вы постоянно
думаете о том, что же там сказал русский парень", – цитирует комментатора "Спорт-Экспресс".
Ранее вице-президент IBU заявил, что Губерниев вредит российскому и мировому
биатлону. В свою очередь комментатор
отметил, что в эфире говорил про людей, которые "противодействуют российским
историям". Он пояснил, что это Чехия, Швеция, США и Канада. "Мне наплевать, кто
и что там думает. У нас демократическое государство. Так что дорогой пан Гамза,
не надо врать", – заключил Губерниев.
Ведущий посоветовал Чехии найти себе
серьезного комментатора – такого, чтобы мог конкурировать с ним. По его словам,
чехи "бесконечно тырят" "Матч ТВ".
Отметим, что Иржи Гамза ранее заявил, что не будет больше общаться с
Дмитрием Губерниевым. По мнению чиновника, комментаторов вовсе не помогает
развивать биатлон. "Ему нужны только скандалы",
– уверен чех.