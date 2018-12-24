Гидрометцентр прогнозирует неблагоприятные погодные условия

Гидрометцентр прогнозирует неблагоприятные погодные условияВладимирский гидрометцентр прогнозирует неблагоприятные погодные условия. Сегодня, 24-го декабря, до позднего вечера в центральных и восточных районах региона ожидается сильный снегопад.В областном МЧС предупреждают, что из-за снега повышаются риски возникновения происшествий, аварий, заторов на дорогах. Кроме того, в населённых пунктах может отключиться свет или нарушится работа других систем жизнеобеспечения. Возможны провалы ветхих крыш зданий.Спасатели рекомендуют по возможности не выходить на улицу, не оставлять автомобили под рекламными щитами и деревьями. Также нужно сократить количество поездок на машине, воздержаться от поездок на нём на дальние расстояния.При возникновении происшествий звоните по телефонам: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).