Сотрудник компании похищал денежные средства из пункта выдачи заказов, которые покупатели вставляли в купюроприемник...

Оперуполномоченные района Новогиреево задержали подозреваемого в присвоении денежных средств.В ОМВД России по району Новогиреево с сообщением о пропаже денежных средств обратился администратор компании, которая распространяет товар через пункты выдачи.Полицейские установили, что с сентября текущего года сотрудник данной компании похищал денежные средства из пункта выдачи заказов, расположенного на Свободном проспекте, которые покупатели вставляли в купюроприемник. Сумма ущерба превысила 700 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий. Похищенным мужчина распорядился по соственному усмотрению.Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73