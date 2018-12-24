Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили охранника парка с проникающим ранением в область грудной клетки...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Братеево задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.В ОМВД России по району Братеево поступило сообщение о ножевом ранении на территории одного из парков. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции и экстренных служб. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили охранника парка с проникающим ранением в область грудной клетки. Мужчина был госпитализирован в одно из столичных медицинских учреждений.В результате отработки территории по горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний приезжий. Было установлено, что злоумышленник в ходе внезапно возникшей ссоры нанес потерпевшему удар предметом, похожим на нож, в область грудной клетки.Как выяснилось в ходе следствия, далее он попытался скрыться на похищенном автомобиле марки «ВАЗ», завел его, проехал несколько метров, но не справился с управлением. Похищенный автомобиль был обнаружен недалеко от места происшествия.По данным фактам следствием ОМВД России по району Братеево возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ «Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью» и ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22