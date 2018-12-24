Фантомные боли по утерянному Крыму не дают покоя украинскому руководству. Президент страны Петр Порошенко порадовался принятию ООН двух антироссийских резолюций, осуждающих политику Москвы на полуострове. Правда, документы не имеет никакого практического наполнения, но для лидера Незалежной на фоне полного провала по всем направлениям даже подобные пустышки – уже перемога.

Фантомныеболи по утерянному Крыму не дают покоя украинскому руководству.Президент страны Петр Порошенко порадовался принятию ООН двухантироссийских резолюций, осуждающих политику Москвы на полуострове.Правда, документы не имеет никакого практического наполнения, но длялидера Незалежной на фоне полного провала по всем направлениям дажеподобные пустышки – уже "перемога".На своей странице в FacebookПорошенко оставил запись, где назвал резолюции "сверхважными". По егомнению, они посылают Москве четкий сигнал – вывести войска с"аннексированного" полуострова и освободить украинцев, находящихся вроссийских тюрьмах."Международноесообщество не будет мириться с нарушениями прав человека имилитаризацией оккупированного полуострова. Россия какгосударство-агрессор должен выполнить требования международного права", -заявил украинский лидер.Напомним,18 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризацииКрыма и Севастополя. Полуостров в документе назвал "временнооккупированной" территорией.Присутствие российской армии в регионерезолюция называет "нежелательным", поскольку это противоречиттерриториальной целостности Незалежной.Кроме того, Россию осуждают за строительство Крымского моста. Задокумент проголосовали в основном страны, которые поддерживают Киев намеждународной арене.Спустянесколько дней Генассамблея приняла еще одну антироссийскую резолюцию. Вней осуждается якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму.Помимо США и европейских стран, документ поддержала Турция. Противпроголосовали, помимо прочих, Белоруссия, Китай, Индия.Ранее в Киеве озвучили планы по новым антироссийским провокациям в районе Крымского моста. В минобороны Незалежной заявили, что Украина продолжит отправлять боевые корабли через Керченский пролив.