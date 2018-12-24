Фантомные
боли по утерянному Крыму не дают покоя украинскому руководству.
Президент страны Петр Порошенко порадовался принятию ООН двух
антироссийских резолюций, осуждающих политику Москвы на полуострове.
Правда, документы не имеет никакого практического наполнения, но для
лидера Незалежной на фоне полного провала по всем направлениям даже
подобные пустышки – уже перемога.
Фантомные
боли по утерянному Крыму не дают покоя украинскому руководству.
Президент страны Петр Порошенко порадовался принятию ООН двух
антироссийских резолюций, осуждающих политику Москвы на полуострове.
Правда, документы не имеет никакого практического наполнения, но для
лидера Незалежной на фоне полного провала по всем направлениям даже
подобные пустышки – уже "перемога".
На своей странице в Facebook
Порошенко оставил запись, где назвал резолюции "сверхважными". По его
мнению, они посылают Москве четкий сигнал – вывести войска с
"аннексированного" полуострова и освободить украинцев, находящихся в
российских тюрьмах.
"Международное
сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и
милитаризацией оккупированного полуострова. Россия как
государство-агрессор должен выполнить требования международного права", -
заявил украинский лидер.
Напомним,
18 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации
Крыма и Севастополя. Полуостров в документе назвал "временно
оккупированной" территорией.
Присутствие российской армии в регионе
резолюция называет "нежелательным", поскольку это противоречит
территориальной целостности Незалежной.
Кроме того, Россию осуждают за строительство Крымского моста. За
документ проголосовали в основном страны, которые поддерживают Киев на
международной арене.
Спустя
несколько дней Генассамблея приняла еще одну антироссийскую резолюцию. В
ней осуждается якобы имеющие место нарушения прав человека в Крыму.
Помимо США и европейских стран, документ поддержала Турция. Против
проголосовали, помимо прочих, Белоруссия, Китай, Индия.
Ранее в Киеве озвучили планы по новым антироссийским провокациям в районе Крымского моста. В минобороны Незалежной заявили, что Украина продолжит отправлять боевые корабли через Керченский пролив.