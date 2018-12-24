Россия 1 показала большой сюжет о пользе гомеопатии. Сюжет зрителей возмутил: гомеопатия официально признана лженаукой.

"Россия 1" показала большой сюжет о пользегомеопатии. Сюжет зрителей возмутил: гомеопатия официально признана лженаукой.В эфире программы "Утро" о гомеопатии рассуждала Инесса Миненко.Ведущие представили ее в качестве профессора кафедры нелекарственных методовлечения и клинической физиологии Первого МГМУ имени Сеченова.Эксперт долго и подробно рассказывала о пользе и эффективностигомеопатического лечения. По ее словам, клинические испытания гомеопатическихпрепаратов на животных и недоношенных младенцах показали хорошие результаты.Миненко подчеркнула, что эффективность такого метода лечения зависит от позыпациента во сне, цвета его глаз и волос и других необычных факторов. При этоммнение противников гомеопатии в программе не было представлено.– это метод лечения, предполагающий использованиесильно разведенных препаратов, которые в больших дозах вызывают у здоровогочеловека признаки болезни. Напомним, в 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукойпри президиуме Российской академии наук (РАН) году выпустила меморандум "Олженаучности гомеопатии". В нем были приведены доказательства того, чтоэффективность этого направления так и не подтверждена научно, передаетПри этом, как пишет вЦентральном доме ученых РАН в январе 2018 года проводилась "Научнаяконференция "Гомеопатия". Россиян этот факт немало возмутил. Темболее, что, как оказалось, такие мероприятия на площадке РАН проводятсярегулярно.Свой сюжет о , показанный в программе "Утро" 22декабря (он начинается с 48 минуты), телеканал не считает рекламным. Утверждают,что это было обсуждение. А критики гомеопатии не прозвучало, потому что форматпрограммы не предполагает дискуссий.