Россия 1 показала большой сюжет о пользе
гомеопатии. Сюжет зрителей возмутил: гомеопатия официально признана лженаукой.
"Россия 1" показала большой сюжет о пользе
гомеопатии. Сюжет зрителей возмутил: гомеопатия официально признана лженаукой.
В эфире программы "Утро" о гомеопатии рассуждала Инесса Миненко.
Ведущие представили ее в качестве профессора кафедры нелекарственных методов
лечения и клинической физиологии Первого МГМУ имени Сеченова.
Эксперт долго и подробно рассказывала о пользе и эффективности
гомеопатического лечения. По ее словам, клинические испытания гомеопатических
препаратов на животных и недоношенных младенцах показали хорошие результаты.
Миненко подчеркнула, что эффективность такого метода лечения зависит от позы
пациента во сне, цвета его глаз и волос и других необычных факторов. При этом
мнение противников гомеопатии в программе не было представлено.
– это метод лечения, предполагающий использование
сильно разведенных препаратов, которые в больших дозах вызывают у здорового
человека признаки болезни. Напомним, в 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой
при президиуме Российской академии наук (РАН) году выпустила меморандум "О
лженаучности гомеопатии". В нем были приведены доказательства того, что
эффективность этого направления так и не подтверждена научно, передает
При этом, как пишет в
Центральном доме ученых РАН в январе 2018 года проводилась "Научная
конференция "Гомеопатия". Россиян этот факт немало возмутил. Тем
более, что, как оказалось, такие мероприятия на площадке РАН проводятся
регулярно.
Свой сюжет о , показанный в программе "Утро" 22
декабря (он начинается с 48 минуты), телеканал не считает рекламным. Утверждают,
что это было обсуждение. А критики гомеопатии не прозвучало, потому что формат
программы не предполагает дискуссий.