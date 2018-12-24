Беспризорники станут новыми главными героями сериала по произведениям Артура Конана Дойла о детективе Шерлоке Холмсе, который снимет компания Netflix

Подобная мысль пришла сценаристу Тому Бидвеллу.У Шерлока Холмса есть группа беспризорных детей, которые помогают собирать улики, поэтому наш сериал о том, что было бы, если бы Шерлок оказался просто наркоманом и преступником, а его дела решали бы дети, и он только пользовался их трудом, — цитирует автора NME.О том, в какие сроки планируется реализовать идею, пока что не сообщается.