Президент Белоруссии снова недоволен политикой России. На
этот раз Александр Лукашенко требует объяснений из-за прекращения обсуждения
налогового маневра.
Президент Белоруссии снова недоволен политикой России. На
этот раз Александр Лукашенко требует объяснений из-за прекращения обсуждения
налогового маневра.
Глава Белоруссии уверен в том, что Россия ему должна,
причем, немало. Речь идет о компенсации в связи с реализацией Москвой нефтяного
налогового маневра в размере 310 миллионов долларов. Лукашенко заявил, что российская
сторона прервала переговоры на эту тему.
Мне лично было жестко обещано, что Россия никогда не пойдет
на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, сказал Лукашенко. "Я хотел
бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в
принципе все было готово для принятия решения даже на союзном Совмине в Бресте",
– задал вопрос президент.
Лукашенко сослался на обещания первого вице-премьера России
Антона Силуанова, который вел переговоры по ценам на нефть. "На все наши
предложения Россия не пошла, сроки фактически сорваны", – приводит слова
Лукашенко РИА Новости.
Не исключено, что после очередного выпада в адрес России
Лукашенко сменит гнев на милость. На завтра, 25 декабря намечена его поездка в
Москву, где он встретится с Владимиром Путиным. Обычно после переговоров с
российским президентом белорусский лидер все забывает и говорит о дружбе с
Россией.
Напомним, что 6 декабря на саммите ЕАЭС Александр Лукашенко
поспорил с Владимиром Путиным о ценах на газ для Белоруссии. Президент
Белоруссии грубо перебил российского лидера, когда тот рассказывал о
преимуществах, предоставляемых Москвой своим экономическим партнерам. Лукашенко
посмел обвинить Путина в том, что ему подготовили неверные цифры.
Российский лидер спокойно предложил белорусскому президенту
продолжить дискуссию о ценах позже, в закрытом режиме, без журналистов. После встречи
стало известно, что Лукашенко извинился перед Путиным за свое поведение.