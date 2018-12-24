Президент Белоруссии снова недоволен политикой России. На этот раз Александр Лукашенко требует объяснений из-за прекращения обсуждения налогового маневра.

Президент Белоруссии снова недоволен политикой России. Наэтот раз Александр Лукашенко требует объяснений из-за прекращения обсужденияналогового маневра.Глава Белоруссии уверен в том, что Россия ему должна,причем, немало. Речь идет о компенсации в связи с реализацией Москвой нефтяногоналогового маневра в размере 310 миллионов долларов. Лукашенко заявил, что российскаясторона прервала переговоры на эту тему.Мне лично было жестко обещано, что Россия никогда не пойдетна ухудшение экономической ситуации в Беларуси, сказал Лукашенко. "Я хотелбы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда впринципе все было готово для принятия решения даже на союзном Совмине в Бресте",– задал вопрос президент.Лукашенко сослался на обещания первого вице-премьера РоссииАнтона Силуанова, который вел переговоры по ценам на нефть. "На все нашипредложения Россия не пошла, сроки фактически сорваны", – приводит словаЛукашенко РИА Новости.Не исключено, что после очередного выпада в адрес РоссииЛукашенко сменит гнев на милость. На завтра, 25 декабря намечена его поездка вМоскву, где он встретится с Владимиром Путиным. Обычно после переговоров сроссийским президентом белорусский лидер все забывает и говорит о дружбе сРоссией.Напомним, что 6 декабря на саммите ЕАЭС Александр Лукашенкопоспорил с Владимиром Путиным о ценах на газ для Белоруссии. ПрезидентБелоруссии грубо перебил российского лидера, когда тот рассказывал опреимуществах, предоставляемых Москвой своим экономическим партнерам. Лукашенкопосмел обвинить Путина в том, что ему подготовили неверные цифры.Российский лидер спокойно предложил белорусскому президентупродолжить дискуссию о ценах позже, в закрытом режиме, без журналистов. После встречистало известно, что Лукашенко извинился перед Путиным за свое поведение.