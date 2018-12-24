В крае ищут причину загадочного явления,
перекрывшего русло реки. Рассматриваются две версии: падение метеорита и
оползень.
В крае ищут причину загадочного явления,
перекрывшего русло реки. Рассматриваются две версии: падение метеорита и
оползень.
Снесена вершина
сопки, а скала обрушилась и перекрыла русло реки Бурея. Это примерно в
70 километрах от поселка Чекунда. К счастью, угрозы подтопления населенных
пунктов нет. Бурейская ГЭС также функционирует в штатном режиме.
По первоначальной версии,
виною случившегося является упавший метеорит. В Сети появилось видео с места ЧП. Специалисты районного отделения МЧС подтвердили достоверность
видеокадров. По их словам, превышения радиационного фона не выявлено.
В свою очередь руководитель Сахалинского филиала "Единой геофизической
службы" РАН Юрий Левин объяснил, что падение огромного небесного тела,
способного снести гору, не могло остаться незамеченным. Он уверен, что все это
последствия оползня.
Более того, сейсмодатчики
не зафиксировали никаких сейсмических событий в данном районе, которые могли
быть вызваны падением метеорита, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на специалиста по связям с
общественностью Бурейской ГЭС Ярослава Коршунова. "По информации,
которая есть, в районе ручья Малый Сандар произошел оползень. Мы не можем
подтвердить информацию о землетрясении или падении метеорита, наши
сейсмостанции таких данных не зафиксировали", – отметил Коршунов.
Какая же именно неведомая сила обрушила гору и
перекрыла русло руки, пока точно неизвестно. Причины инцидента выясняются.