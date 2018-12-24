В крае ищут причину загадочного явления, перекрывшего русло реки. Рассматриваются две версии: падение метеорита и оползень.

В крае ищут причину загадочного явления,перекрывшего русло реки. Рассматриваются две версии: падение метеорита иоползень.Снесена вершинасопки, а скала обрушилась и перекрыла русло реки Бурея. Это примерно в70 километрах от поселка Чекунда. К счастью, угрозы подтопления населенныхпунктов нет. Бурейская ГЭС также функционирует в штатном режиме.По первоначальной версии,виною случившегося является упавший метеорит. В Сети появилось видео с места ЧП. Специалисты районного отделения МЧС подтвердили достоверностьвидеокадров. По их словам, превышения радиационного фона не выявлено.В свою очередь руководитель Сахалинского филиала "Единой геофизическойслужбы" РАН Юрий Левин объяснил, что падение огромного небесного тела,способного снести гору, не могло остаться незамеченным. Он уверен, что все этопоследствия оползня.Более того, сейсмодатчикине зафиксировали никаких сейсмических событий в данном районе, которые моглибыть вызваны падением метеорита, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на специалиста по связям собщественностью Бурейской ГЭС Ярослава Коршунова. "По информации,которая есть, в районе ручья Малый Сандар произошел оползень. Мы не можемподтвердить информацию о землетрясении или падении метеорита, нашисейсмостанции таких данных не зафиксировали", – отметил Коршунов.Какая же именно неведомая сила обрушила гору иперекрыла русло руки, пока точно неизвестно. Причины инцидента выясняются.