Младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукштиной Ольга
заявила, что не может наладить нормальное общение с родственниками из-за их
нежелания. Ее старшая сестра Мария Шукшина заблокировала ее в соцсетях и не берет
трубку.
Младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукштиной Ольга
заявила, что не может наладить нормальное общение с родственниками из-за их
нежелания. Ее старшая сестра Мария Шукшина заблокировала ее в соцсетях и не берет
трубку.
В семье Шукшиных уже давно нет мира. Ранее старшая дочь Лидии
Николаевны Анастасия обвиняла мать в равнодушии, младшая Ольга пыталась
отобрать часть недвижимости, а теперь внучка Анна продала ее квартиру.
Однако после того,
как Федосеева-Шукшина стала женой продюсера Бари Алибасова, дочери актрисы
решили наладить отношения с матерью. Ольга появились в студии "Пусть говорят" Первого
канала. Она заявила, что больше не будет требовать от матери квадратным метров,
она устала от конфликтов и мечтает о добрых взаимоотношениях.
"Мне очень хочется, чтобы все наладилось, чтобы мы нормально
общались. Но ни мама, ни Маша не хотят мириться. Маша вообще заблокировала меня
везде, я просто не могу с ней связаться. Я не претендую на квартиру, тем более,
она уже продана. Я не хочу больше ссориться. В последние годы я проводила
большую работу, собирала информацию про отца, поднимала архивы. Знаю, что и
мама это делает, но мы никак не можем объединить усилия", – отметила Ольга.
На съемочной площадке
появился новоиспеченный муж Лидии Николаевны – Бари Алибасов. Он планирует
помирить супругу и ее наследниц. "Не так ведь и сложно извиниться перед
матерью. Нам всем просто нужно встретиться и поговорить. Спокойно узнать, кто и
чем недоволен. Тогда все проблемы исчезнут", – рассудил продюсер. В ответ младшая
дочь актрисы заявила, что отношения можно было восстановить много лет назад, однако
ни ее мать, ни средняя сестра Мария на контакт идти не хотели.
Анастасия – старшая дочь Федосеевой-Шукшиной также много лет
не общается с матерью. Еще девочкой она затаила обиду на родительницу, которая
не занималась ее воспитанием, оставив на попечение бабушки.
"Знаете, сегодня мы с Ольгой встретились в аэропорту. Я
сидела в зале ожидания, и тут она неожиданно подошла, положила мне голову на
плечо. От этого простого жеста мне стало так хорошо и тепло на душе. Мы же все
родные люди, не чужие друг другу. Мы с Ольгой давно прекрасно общаемся, и
хотелось бы, чтобы наша семья полностью воссоединилась", —заметила Анастасия.