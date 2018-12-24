Младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукштиной Ольга заявила, что не может наладить нормальное общение с родственниками из-за их нежелания. Ее старшая сестра Мария Шукшина заблокировала ее в соцсетях и не берет трубку.

Младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукштиной Ольгазаявила, что не может наладить нормальное общение с родственниками из-за ихнежелания. Ее старшая сестра Мария Шукшина заблокировала ее в соцсетях и не береттрубку.В семье Шукшиных уже давно нет мира. Ранее старшая дочь ЛидииНиколаевны Анастасия обвиняла мать в равнодушии, младшая Ольга пыталасьотобрать часть недвижимости, а теперь внучка Анна продала ее квартиру.Однако после того,как Федосеева-Шукшина стала женой продюсера Бари Алибасова, дочери актрисырешили наладить отношения с матерью. Ольга появились в студии "Пусть говорят" Первогоканала. Она заявила, что больше не будет требовать от матери квадратным метров,она устала от конфликтов и мечтает о добрых взаимоотношениях."Мне очень хочется, чтобы все наладилось, чтобы мы нормальнообщались. Но ни мама, ни Маша не хотят мириться. Маша вообще заблокировала менявезде, я просто не могу с ней связаться. Я не претендую на квартиру, тем более,она уже продана. Я не хочу больше ссориться. В последние годы я проводилабольшую работу, собирала информацию про отца, поднимала архивы. Знаю, что имама это делает, но мы никак не можем объединить усилия", – отметила Ольга.На съемочной площадкепоявился новоиспеченный муж Лидии Николаевны – Бари Алибасов. Он планируетпомирить супругу и ее наследниц. "Не так ведь и сложно извиниться передматерью. Нам всем просто нужно встретиться и поговорить. Спокойно узнать, кто ичем недоволен. Тогда все проблемы исчезнут", – рассудил продюсер. В ответ младшаядочь актрисы заявила, что отношения можно было восстановить много лет назад, однакони ее мать, ни средняя сестра Мария на контакт идти не хотели.Анастасия – старшая дочь Федосеевой-Шукшиной также много летне общается с матерью. Еще девочкой она затаила обиду на родительницу, котораяне занималась ее воспитанием, оставив на попечение бабушки."Знаете, сегодня мы с Ольгой встретились в аэропорту. Ясидела в зале ожидания, и тут она неожиданно подошла, положила мне голову наплечо. От этого простого жеста мне стало так хорошо и тепло на душе. Мы же всеродные люди, не чужие друг другу. Мы с Ольгой давно прекрасно общаемся, ихотелось бы, чтобы наша семья полностью воссоединилась", —заметила Анастасия.