Пока в Вашингтоне не могут починить одну единственную гирлянду к Рождеству, праздничная Москва превратилась в настоящую красавицу. В пятерку самых популярных городов для отдыха с детьми помимо Москвы вошли Санкт-Петербург, Казань, Петрозаводск и Нижний Новгород. А ведь есть еще земля вулканов и край самоваров!

Пока в Вашингтоне не могут починить одну единственную гирлянду к Рождеству, праздничная Москва превратилась в настоящую красавицу. Загрузка столичных гостиниц в предстоящие праздники будет сопоставима с периодом проведения чемпионата мира по футболу. Рекордное число новогодних туристов ожидается и в Крыму. В пятерку самых популярных городов для отдыха с детьми помимо Москвы вошли Санкт-Петербург, Казань, Петрозаводск и Нижний Новгород. А ведь есть еще земля вулканов и край самоваров!По заснеженному лесу на собачьей упряжке — так встречают Новый год на Камчатке. Надежные ездовые псы не подведут даже неопытного погонщика. Земля льда и пламени. И отдых по душе здесь найдут и любители экстрима, и те, кто просто хочет побыть с природой наедине. И, конечно, гурманы: кроме морепродуктов на полуострове к праздничному столу подают лосятину и оленину — это наследие предков.Коряки отмечают свой Новый год под звуки бубна и варгана в день зимнего солнцестояния. Праздничный наряд шьют из оленьих шкур."Спину украшали больше и красивее. Бабушка говорила: сзади же нет глаз у тебя, а злые духи должны все равно отпугиваться", — объясняет Вуулкэнюю, представитель корякской общины.Издревле коренные жители Камчатки верили, что злые духи живут в вулканах. Сейчас от поверья не осталось и следа: три вулкана — Корякский, Авачинский и Козельский — даже называют домашними. На каждый вулкан можно взойти пешком, можно долететь на вертолете до вершины и оттуда ринуться вниз на лыжах или сноуборде. Это популярнейшее развлечение — хелли-ски — визитная карточка зимней Камчатки.В Туле своя сказка, где гостей встречают искусные мастера, народные умельцы. Жаркая кузня растопит даже самое холодное сердце, а тульский Левша вновь удивит весь мир, ведь такая снежинка никогда не растает.Какой же праздник без песен? Русских, народных. Заглянем и в будущее, что год грядущий принесет: так гадали на Руси.Как по волшебству зажигаются тысячи огней! Декорации новогодней сказки. Устоять на месте просто невозможно, ведь празднику все возрасты покорны.- Тула — у нее такой колорит, она душевная, хорошая, красивая! Мы в нее влюблены!- Морозы не чувствуются, холод не чувствуется. Музыка у нас прекрасная, хочется танцевать. Тепло на душе.Со своим самоваром в Тулу, конечно, не ездят. Да и зачем? Ведь их здесь — самых разных — столько, что и не сосчитать. Самый главный, конечно, царский — из него чай точно вкуснее. Ну, а на десерт к чаю горячий тульский пряник — непременно ручной работы по традиционному рецепту. Самая волшебная ночь в году с такими красками будет яркой, а еще, конечно, вкусной. Новый год уже на пороге!