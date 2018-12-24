Между Сашей Черно и Иосифом Оганесяном пробежала черная кошка. Молодые люди устроили громкую перебранку.

МеждуСашей Черно и Иосифом Оганесяном пробежала черная кошка. Молодые люди устроилигромкую перебранку.Instagram-аккаунт Dom2_reality анонсировал очередной выпускреалити-шоу. На сей раз разборкиустроили знаменитая своими формами Черно и ее возлюбленный Оганесян."Я тебе еще раз говорю, мне плевать на твоенастроение. Со мной так разговаривать не надо!" – обратилась к избраннику Саша."Ты можешь помолчать или это так сложно?" – осек ее Иосиф."Я с тобой разговаривать не собираюсь, но если я задаютебе вопросы, то будь добр мне нормально отвечать!" – парировала девушка. Приэтом она заявила, что не собирается подстраиваться под плохое настроениемолодого человека."Сначала под себя начни подстраиваться, потом подкого-то. Ходишь важная здесь!" – ответил раздраженный Оганесян. В таком духеперебранка продолжилась. Чем она закончилась: рукоприкладством или примирением,пока неизвестно. Но, как говорят в народе: милые бранятся, только тешатся.Поклонники "Дома-2" встали на защиту Оганесяна,раскритиковав Черно. "Халк разбушевался", "Батюшкимои, заклейте ей рот скотчем. Ужас!!!", "Бомбовоз в ярости", "Ужебы молчала в тряпочку", "Лучше бы хату так убирала, как орала", -обрушились на Сашу пользователи соцсети.