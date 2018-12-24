Между
Сашей Черно и Иосифом Оганесяном пробежала черная кошка. Молодые люди устроили
громкую перебранку.
Между
Сашей Черно и Иосифом Оганесяном пробежала черная кошка. Молодые люди устроили
громкую перебранку.
Instagram-аккаунт Dom2_reality анонсировал очередной выпуск
реалити-шоу. На сей раз разборки
устроили знаменитая своими формами Черно и ее возлюбленный Оганесян.
"Я тебе еще раз говорю, мне плевать на твое
настроение. Со мной так разговаривать не надо!" – обратилась к избраннику Саша.
"Ты можешь помолчать или это так сложно?" – осек ее Иосиф.
"Я с тобой разговаривать не собираюсь, но если я задаю
тебе вопросы, то будь добр мне нормально отвечать!" – парировала девушка. При
этом она заявила, что не собирается подстраиваться под плохое настроение
молодого человека.
"Сначала под себя начни подстраиваться, потом под
кого-то. Ходишь важная здесь!" – ответил раздраженный Оганесян. В таком духе
перебранка продолжилась. Чем она закончилась: рукоприкладством или примирением,
пока неизвестно. Но, как говорят в народе: милые бранятся, только тешатся.
Поклонники "Дома-2" встали на защиту Оганесяна,
раскритиковав Черно. "Халк разбушевался", "Батюшки
мои, заклейте ей рот скотчем. Ужас!!!", "Бомбовоз в ярости", "Уже
бы молчала в тряпочку", "Лучше бы хату так убирала, как орала", -
обрушились на Сашу пользователи соцсети.