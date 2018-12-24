Игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги продолжился матчем между Каролина Харрикейнз и Бостон Брюинз. Встреча завершилась победой ураганов со счетом 5:3. Четыре очка в составе победителей набрал финский форвард хозяев льда Себастиан Ахо.

Игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги продолжился матчем между "Каролина Харрикейнз" и "Бостон Брюинз". Встреча завершилась победой "ураганов" со счетом 5:3. Четыре очка в составе победителей набрал финский форвард хозяев льда Себастиан Ахо.Он поучаствовал в четырех шайбах своей команды, забив два гола и отдав две голевые передачи. Российский нападающий "ураганов" Андрей Свечников результативными действиями не отметился.Помимо Ахо дубль в этой игре оформил Тейво Теравайнен. Еще одну шайбу за "Каролину" забросил Джастин Фолк. У проигравших дважды отличился Райан Донато и один раз Стивен Кэмпфер."Каролина" находится на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции (35 очков, 35 игр). "Бостон" идет шестым, набрав 44 балла в 37 матчах.