За активную работу шести общественникам были вручены благодарственные письма за подписью начальника УМВД России по Владимирской области.

21 декабря состоялось завершающее в текущем году заседание общественного совета при УМВД России по Владимирской области. На заседании присутствовали заместитель начальника УМВД полковник внутренней службы Игорь Хомяков и начальник Управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Павел Алексахин.Одной из тем, включенных в повестку, стало обсуждение вопросов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения на территории региона. В качестве докладчика на заседание был приглашен начальник Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области полковник полиции Александр Новиков, который не только довел до присутствующих статистические данные по рассматриваемому вопросу, но и детально проанализировал вместе с общественниками проблемные направления. Особенный интерес членов совета вызвало обсуждение правоприменительной практики и итогов реализации административного и уголовного законодательства в отношении граждан, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.Отдельно Александр Новиков остановился на теме участия общественности в проведении мероприятий профилактической направленности, а также мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Далее членами совета были подведены итоги деятельности за 2018 год.Председатель общественного совета Татьяна Сидорова отметила, что все мероприятия, запланированные советом на 2018 год, реализованы. Обобщенный доклад о деятельности совета в текущем году будет размещен на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.Заместитель начальника УМВД Игорь Хомяков от лица руководства и личного состава поблагодарил членов общественного совета за проводимую работу и отметил важность и значимость неформального подхода каждого из присутствующих к деятельности в составе совета. Также, за активную работу шести общественникам были вручены благодарственные письма за подписью начальника УМВД России по Владимирской области.