Трагедия произошла в юго-востоке столице 22 декабря. Совместное распитие спиртного привело 41-летнюю предпринимательницу к убийству своей 49-летней сожительницы – работницы торговой сферы.

Трагедия произошла в юго-востоке столице22 декабря. Совместное распитие спиртного привело 41-летнюю предпринимательницу к убийству своей49-летней сожительницы – работницы торговой сферы.У жертвы преступления остался19-летний сын. Из семьи ее увела бизнесвумен. Женщины стали жить вместе – междуними сложились очень близкие отношения.В ночь на 22 декабря дамы были наделовых переговорах. Встреча завершилась застольем с алкоголем, передает "Московскийкомсомолец". Утром сожительницы вернулись после корпоратива пьяные и продолжиливыпивать. Скорую помощь после обеда вызвала бизнесвумен, сообщив, что ее подругаранила себя в грудь.Медики выяснили, что смерть наступила около пяти часов назад, и вызвали полицию. Правоохранителямхозяйка квартиры заявила, что ее дама сердца якобы была пьяна и сама ушла изжизни. Стражи порядка не поверили – слишком много было несостыковок. Удар ножомжертве нанесли левой рукой.А у предпринимательницы былаинвалидность – с детства у нее отсутствовала кисть правой руки. Поняв, что ейне отвертеться, задержанная, рассказала, что на ее избранницу дурно действовалалкоголь. По словам москвички, она якобы мыла посуду, и в ее руках был кухонныйнож. С ее слов, она развернулась, и в этот момент к ней в объятья прыгнула любимая,напоровшись на острие.Полицейские не до конца верят втакой сюжет произошедшего. Ведь бизнесвумен выбросила после смерти подруги ножс шестого этажа на улицу. Предполагается, что поводом для разборок сталаревность. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".