Трагедия произошла в юго-востоке столице
22 декабря. Совместное распитие спиртного привело 41-летнюю предпринимательницу к убийству своей
49-летней сожительницы – работницы торговой сферы.
Трагедия произошла в юго-востоке столице
22 декабря. Совместное распитие спиртного привело 41-летнюю предпринимательницу к убийству своей
49-летней сожительницы – работницы торговой сферы.
У жертвы преступления остался
19-летний сын. Из семьи ее увела бизнесвумен. Женщины стали жить вместе – между
ними сложились очень близкие отношения.
В ночь на 22 декабря дамы были на
деловых переговорах. Встреча завершилась застольем с алкоголем, передает "Московский
комсомолец". Утром сожительницы вернулись после корпоратива пьяные и продолжили
выпивать. Скорую помощь после обеда вызвала бизнесвумен, сообщив, что ее подруга
ранила себя в грудь.
Медики выяснили, что смерть наступила около пяти часов назад, и вызвали полицию. Правоохранителям
хозяйка квартиры заявила, что ее дама сердца якобы была пьяна и сама ушла из
жизни. Стражи порядка не поверили – слишком много было несостыковок. Удар ножом
жертве нанесли левой рукой.
А у предпринимательницы была
инвалидность – с детства у нее отсутствовала кисть правой руки. Поняв, что ей
не отвертеться, задержанная, рассказала, что на ее избранницу дурно действовал
алкоголь. По словам москвички, она якобы мыла посуду, и в ее руках был кухонный
нож. С ее слов, она развернулась, и в этот момент к ней в объятья прыгнула любимая,
напоровшись на острие.
Полицейские не до конца верят в
такой сюжет произошедшего. Ведь бизнесвумен выбросила после смерти подруги нож
с шестого этажа на улицу. Предполагается, что поводом для разборок стала
ревность. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".