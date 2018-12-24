Известная певица поддерживает хорошие отношения со своей дочерью Данаей Пригожиной, даже несмотря на недавнюю вражду. Совместный семейный снимок Валерия разместила на своей странице в Instagram.

Известная певица поддерживает хорошие отношения со своей дочерьюДанаей Пригожиной, даже несмотря на недавнюю вражду. Совместный семейный снимок Валерияразместила на своей странице в Instagram.В минувшие выходные исполнительница посетила столичныйресторан вместе с супругом Иосифом Пригожиным и дочерью продюсера от первого брака.рассказала о радостном событии своим подписчикам в Instagram. "Даночка приехала.Обедаем в потрясающе красивом месте с видом на Кремль. Москва прекрасна, апраздничная особенно", – поделилась звезда.Пользователи отметили, чтомать и дочь хорошо смотрятся вместе: "Какая онакрасавица", "Даная очень красивая. Очень приятно, что вам хватиломудрости наладить общение", "Хорошенькие обе", "Восхищаюсь вашей красотой инежностью". Один из комментаторов уточнил, удалось ли им найти общийязык и оставить все разногласия в прошлом, на что ответилаутвердительно. "Да, мне не трудно дается ладить с самыми разными людьми", -написала певица.Напомним, Даная Пригожина обвинила продюсера в том, что онотказывался помогать ей материально, и даже подала на отца в суд. Она заявила,что Иосиф стыдится ее и не хочет поддерживать связь. К счастью, семейныйконфликт удалось вскоре уладить. Недавно Пригожин подтвердил, что ихвражде пришел конец.