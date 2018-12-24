Известная певица поддерживает хорошие отношения со своей дочерью
Данаей Пригожиной, даже несмотря на недавнюю вражду. Совместный семейный снимок Валерия
разместила на своей странице в Instagram.
Известная певица поддерживает хорошие отношения со своей дочерью
Данаей Пригожиной, даже несмотря на недавнюю вражду. Совместный семейный снимок Валерия
разместила на своей странице в Instagram.
В минувшие выходные исполнительница посетила столичный
ресторан вместе с супругом Иосифом Пригожиным и дочерью продюсера от первого брака.
рассказала о радостном событии своим подписчикам в Instagram. "Даночка приехала.
Обедаем в потрясающе красивом месте с видом на Кремль. Москва прекрасна, а
праздничная особенно", – поделилась звезда.
Пользователи отметили, что
мать и дочь хорошо смотрятся вместе: "Какая она
красавица", "Даная очень красивая. Очень приятно, что вам хватило
мудрости наладить общение", "Хорошенькие обе", "Восхищаюсь вашей красотой и
нежностью". Один из комментаторов уточнил, удалось ли им найти общий
язык и оставить все разногласия в прошлом, на что ответила
утвердительно. "Да, мне не трудно дается ладить с самыми разными людьми", -
написала певица.
Напомним, Даная Пригожина обвинила продюсера в том, что он
отказывался помогать ей материально, и даже подала на отца в суд. Она заявила,
что Иосиф стыдится ее и не хочет поддерживать связь. К счастью, семейный
конфликт удалось вскоре уладить. Недавно Пригожин подтвердил, что их
вражде пришел конец.