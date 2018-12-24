Большое количество сахара в рационе способствует развитию
раковых клеток. По мнению ученых, сахарная промышленность пытается скрыть
негативные результаты исследований.
Большое количество сахара в рационе способствует развитию
раковых клеток. По мнению ученых, сахарная промышленность пытается скрыть
негативные результаты исследований.
К выводу об опасности сахара пришли исследователи из
Калифорнийского университета в США. Было известно, что избыток сладкого
способствует развитию сахарного диабета, повышенного кровяного давления,
болезни печени и ожирения. Теперь выяснилось, что сахар еще и опасный
канцероген.
Медики объясняют, что раковым опухолям необходимо большое
количество глюкозы. Исследователи провели эксперимент и обнаружили, что у
50-58% животных, получавших обогащенную сахаром диету, в результате
обнаруживали злокачественные новообразования. По мнению ученых, сахар способствует
развитию трех видов рака: матки, молочной железы и толстой кишки.
Ранее появились сообщения о совершенно противоположных
результатах. Медики выяснили, что одна из форм сахара (моносахарид, который
содержится в некоторых фруктах и овощах) способствует уменьшению опухолей. Он
же повышает эффективность противораковых препаратов.
Американские ученые отмечают, что сахарная индустрия
действует аналогично табачным компаниям. Они прекращают исследования, относящиеся к , когда
доказательства могут нанести ущерб прибыли. Оказалось, что Фонд
исследований сахара еще полвека назад финансировал исследования оценки влияния
сахарозы на сердечно-сосудистую систему животных. Все полученные негативные
результаты, относящиеся к раку, были скрыты, а исследования прекращены, пишет "Обозреватель".