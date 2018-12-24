Большое количество сахара в рационе способствует развитию раковых клеток. По мнению ученых, сахарная промышленность пытается скрыть негативные результаты исследований.

Большое количество сахара в рационе способствует развитиюраковых клеток. По мнению ученых, сахарная промышленность пытается скрытьнегативные результаты исследований.К выводу об опасности сахара пришли исследователи изКалифорнийского университета в США. Было известно, что избыток сладкогоспособствует развитию сахарного диабета, повышенного кровяного давления,болезни печени и ожирения. Теперь выяснилось, что сахар еще и опасныйканцероген.Медики объясняют, что раковым опухолям необходимо большоеколичество глюкозы. Исследователи провели эксперимент и обнаружили, что у50-58% животных, получавших обогащенную сахаром диету, в результатеобнаруживали злокачественные новообразования. По мнению ученых, сахар способствуетразвитию трех видов рака: матки, молочной железы и толстой кишки.Ранее появились сообщения о совершенно противоположныхрезультатах. Медики выяснили, что одна из форм сахара (моносахарид, которыйсодержится в некоторых фруктах и овощах) способствует уменьшению опухолей. Онже повышает эффективность противораковых препаратов.Американские ученые отмечают, что сахарная индустриядействует аналогично табачным компаниям. Они прекращают исследования, относящиеся к , когдадоказательства могут нанести ущерб прибыли. Оказалось, что Фондисследований сахара еще полвека назад финансировал исследования оценки влияниясахарозы на сердечно-сосудистую систему животных. Все полученные негативныерезультаты, относящиеся к раку, были скрыты, а исследования прекращены, пишет "Обозреватель".