Подводят итоги года. Во Владимире прошла встреча юных законодателей из разных регионов страны. Конгресс молодых парламентариев посвятили 25-летию со дня принятия Конституции. Депутаты поделились опытом и обсудили новые законодательные инициативы. Подробности далее.

Подводят итоги года. Во Владимире прошла встреча юных законодателей из разных регионов страны. Конгресс молодых парламентариев посвятили 25-летию со дня принятия Конституции. Депутаты поделились опытом и обсудили новые законодательные инициативы. Подробности далее.В одном зале представители молодежных парламентских структур как нашего региона, так и других субъектов. Сегодня каждый рассказывает о своих проектах, которые реализует у себя в области. Эта встреча молодых парламентариев приурочена к 25-летию со дня принятия конституции. Здесь молодые законотворцы обмениваются опытом работы.Алексей Говырин, председатель совета молодых депутатов при ЗакСобрании Владимирской области: "Мы можем общаться между собой, и эта совместная работа может приводить к более тесному взаимодействию по обсуждению общих законодательных инициатив, по обсуждению новых методов работы".Полина Касаткина, председатель Молодежной думы при ЗакСобрании Владимирской области: "Сегодня у нас планируется подписание соглашения с костромской палатой при местном парламенте ЗакСобрания и с Тульской палатой".Подобные встречи проходят далеко не в первый раз. В этом году молодые парламентарии страны встречались в столице 33-го региона на саммите Политический рубеж. Его организовывали и проводили владимирские молодые законотворцы. Сейчас депутаты уже реализуют новые проекты в своих областях. Перенимать и делиться опытом друг с другом – главная задача подобных встреч.Евгений Панфилов, председатель молодёжного парламента при Тульской Областной Думе: "Это поддержка молодых специалистов. Разработка ряда предложений и нормативно-правовых актов как региональных, так и федеральных, которые касаются поддержки талантливой молодёжи на местах".Мария Летникова, председатель молодёжного парламента при московской городской думе: "Опыт работы молодёжной Думы Владимирской области для нас очень важен с мая: с того момента, как прошёл саммит Политический рубеж, удалось установить, благодаря участию в этом саммите, удалось установить контакты с Тверью и с другими регионами, близкими к Москве".Во Владимирской области молодёжные парламентские площадки, которые объединили людей разных возрастов – от школьников до действующих депутатов, были созданы по инициативе председателя Законодательного Собрания Владимира Киселёва. Там готовят грамотных специалистов, которые потом будут работать в органах государственной власти. Начинающие законодатели регулярно встречаются с представителями профессионального сообщества, изучают правовую систему, предлагают законотворческие инициативы,Вячеслав Картухин заместитель председателя Законодательного Собрания области: "Ребята из молодёжной думы при Законодательном Собрании и молодые депутаты местных советов уже инициировали ряд законов во Владимирской области --- это запрет алко энергетиков, это запрет на розничную продажу подросткам электронных сигарет так называемых которые по экспертному мнению являются очень вредными".