Пассажиров автобуса в пригороде австралийского Сиднея порадовали неожиданным представлением. Женщина неожиданно поднялась со своего места и исполнила танец на шесте. В качестве шеста использовался поручень транспортного средства.

Пассажиров автобуса в пригороде австралийского Сиднеяпорадовали неожиданным представлением. Женщина неожиданно поднялась со своегоместа и исполнила танец на шесте. В качестве шеста использовался порученьтранспортного средства.По словаи очевидцев, девушка спокойно сидела в автобусе -как вдруг вскочила, разделась догола и стала танцевать, используя поручни. Исполнивномер, танцовщица попросила зрителей заплатить ей за выступление.Вместо благодарности пассажиры доложили об инциденте водителю.Артистке пришлось срочно одеваться и ретироваться. Все представлениезапечатлели камеры наблюдения, однако звезду спектакля пока никто не опознал.Выложенное в Сеть видео стало вирусным. Мнения комментаторов разделились. Часть из нихвозмущается таким поведением девушки – указывая, что в транспорте моглинаходиться дети. Другие выражают восхищение и сожалеют, что на тех автобусныхмаршрутах, которыми они пользуются, пассажирам не предоставляют таких "бонусов", передает The Sun.