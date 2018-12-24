Пассажиров автобуса в пригороде австралийского Сиднея
порадовали неожиданным представлением. Женщина неожиданно поднялась со своего
места и исполнила танец на шесте. В качестве шеста использовался поручень
транспортного средства.
Пассажиров автобуса в пригороде австралийского Сиднея
порадовали неожиданным представлением. Женщина неожиданно поднялась со своего
места и исполнила танец на шесте. В качестве шеста использовался поручень
транспортного средства.
По словаи очевидцев, девушка спокойно сидела в автобусе -
как вдруг вскочила, разделась догола и стала танцевать, используя поручни. Исполнив
номер, танцовщица попросила зрителей заплатить ей за выступление.
Вместо благодарности пассажиры доложили об инциденте водителю.
Артистке пришлось срочно одеваться и ретироваться. Все представление
запечатлели камеры наблюдения, однако звезду спектакля пока никто не опознал.
Выложенное в Сеть видео стало вирусным. Мнения комментаторов разделились. Часть из них
возмущается таким поведением девушки – указывая, что в транспорте могли
находиться дети. Другие выражают восхищение и сожалеют, что на тех автобусных
маршрутах, которыми они пользуются, пассажирам не предоставляют таких "бонусов", передает The Sun.