Украинские власти отказали певцу Виктору Салтыкову во въезде в Киев. В результате ему пришлось десять часов провести в аэропорту в ожидании обратного рейса.

Украинские власти отказали певцу Виктору Салтыкову во въезде в Киев. В результате ему пришлось десять часов провести в аэропорту в ожидании обратного рейса. Пограничники мотивировали отказ тем, что у певца якобы отсутствуют денежные средства. Салтыков намерен подать на киевские власти в суд."Я в этом году был четыре раза, в этот раз не пустили, обосновали это все отсутствием денежных средств. Я немалобюджетный человек, у меня есть средства", — отметил он в своем Instagram. Певец заявил, что украинские власти нарушают права человека, и обещал предать инцидент огласке. "Я расскажу, какая демократия на Украине", — сказал исполнитель.Посмотреть эту публикацию в Instagram20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту ожидая ближайшего рейса. #киев#борисполь #20декабря#викторсалтыков#салтыков#аэропорткиева Спасибо, приглашающей стороне, что до взлёта самолёта Киев — Минск были на связи, меняли билеты, и поддерживали нас морально. #спасибоПубликация от ВИКТОР САЛТЫКОВ