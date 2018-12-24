24.12.2018

2018-12-24 19:50:49

Под Нижним Новгородом за несколько минут две машины улетели в кювет

На подъезде к селу Доскино в Богородском районе Нижегородской области с разницей в несколько минут в кювет вылетели сразу две машины, передает портал . Очевидцы отмечают, что на этом участке трассы зимой очень скользко, а резкие повороты дороги ситуацию только осложняют. Информация о пострадавших в результате ДТП уточняется.