24.12.2018

2018-12-24 18:30:45

Под Ульяновском на дороге умер водитель фуры

Дальнобойщики обнаружили в кабине большегруза на обочине дороги в Цильнинском районе Ульяновской области тело 56-летнего водителя грузовика, передает портал "". Сообщается, что мужчина направлялся в Буинск и остановился на стоянке. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре обнаружено не было. По предварительным данным, водитель скончался от сердечного приступа. По факту произошедшего проводится проверка.