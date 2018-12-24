Образовательный онлайн-сервис «Ростелеком Лицей» предлагает оформить подписку «Лицей Плюс Экзамены», которая включает пакет решений для оптимальной подготовки школьников 9-11 классов к экзаменам. Стоимость месячной подписки – 499 рублей, что значительно выгоднее, чем приобретать включенные в нее решения по отдельности. Подписчики могут самостоятельно выбрать курсы и тренажеры в зависимости от того, какие знания важно «подтянуть», чтобы поступить в нужный вуз.

Образовательный онлайн-сервис Ростелеком Лицей предлагает оформить подписку Лицей Плюс Экзамены, которая включает пакет решений для оптимальной подготовки школьников 9-11 классов к экзаменам. Стоимость месячной подписки – 499 рублей, что значительно выгоднее, чем приобретать включенные в нее решения по отдельности. Подписчики могут самостоятельно выбрать курсы и тренажеры в зависимости от того, какие знания важно подтянуть, чтобы поступить в нужный вуз.Подписка Лицей Плюс Экзамены – это целый пакет образовательных интернет-сервисов, который формируется под задачи конкретного ученика:* углубленное тестирование с максимально подробными результатами с точки зрения профориентации;* онлайн-консультант – персональный помощник, которому можно задать любые вопросы, касающиеся обучения и составления траектории развития;* один курс по любому предмету на выбор с лучшими преподавателями из МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и других ведущих вузов страны;* один тренажер на выбор для эффективной самостоятельной подготовки;* повышенные скидки на покупку других курсов, тренажеров, занятий с репетиторами;* календарь, в котором собраны самые значимые события в сфере образования;* Мои бонусы – бесплатные материалы от партнеров: семинары, учебники, курсы и многое другое.Задача сервиса Ростелеком Лицей – сделать дополнительное школьное онлайн-образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлены специально отобранные сервисы и контент от ведущих российских компаний, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Доступны различные онлайн-форматы, оптимальные для разных стилей получения знаний: занятия с репетитором, курсы и тренажеры по более чем 15 предметам школьной программы. Персональный куратор поможет выбрать поэтапную программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей.Все подробности о платформе Ростелеком Лицей, подписках и новогодних акциях доступны .* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ Ростелекома – 10,1 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальныйфедеральный продукт Интерактивное ТВ. Количество абонентов мобильной связи Ростелекома превышает 1,1 млн.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.На массовом рынке компания развивает широкую линейку сервисов для семьи, включая базовые услуги связи, и цифровые решения для Умного дома, онлайн-образования, геймеров и др.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.