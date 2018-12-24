Полицейскими проведена масштабная операция в городах Москва и Иркутск...

"Сотрудниками Главного управления МВД России по Иркутской области во взаимодействии с коллегами из территориальных отделов полиции при участии Росгвардии проведена масштабная операция, в результате которой пресечена противоправная деятельность четырех организованных групп бутлегеров. Из незаконного оборота изъято свыше 100 тысяч литров фальсифицированного алкоголя", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В городах Иркутске, Шелехове, Слюдянке и Усолье-Сибирском полицейскими обнаружены многочисленные складские помещения с крупными партиями готового к продаже фальсификата, а также производственные цеха. Кроме того, выявлены павильоны, магазины и кафе, в которых происходила реализация фальсификата.Степень и характер совершенных злоумышленниками деяний следственными органами квалифицированы в соответствии с частью 6 статьи 171.1, статьей 171.3, статьей 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации."Проведено 60 обысков, установлены предполагаемые лидеры и активные участники организованных групп. По подозрению в противоправной деятельности задержаны 19 граждан", - добавила Ирина Волк.Кроме того, оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве в проезде Черепановых обнаружен склад, арендованный злоумышленниками по поддельным документам, в котором находилось свыше 200 тысяч бутылок фальсификата.По данному факту также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьям 171.1 и 327.1 УК РФ.Мероприятия по декриминализации алкогольной отрасли продолжаются.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк