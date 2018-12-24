У 5-летнего Елисея двусторонняя дисфункция слуховых труб — мальчик очень плохо слышит. Спасти положение может операция стоимостью 140 тысяч, однако для многодетной семьи Елисея это неподъемные деньги. Вы можете помочь Елисею выздороветь!

У 5-летнего Елисея двусторонняя дисфункция слуховых труб — мальчик очень плохо слышит. Кроме того, врачи опасаются, что частые отиты, которыми страдает ребенок, могут спровоцировать появление холестеотомы (опухоль, которая растет в сторону мозга). Спасти положение может операция стоимостью 140 тысяч, однако для многодетной семьи Елисея это неподъемные деньги. Вы можете помочь Елисею выздороветь!ПОМОЧЬ ЕЛИСЕЮ ВОДОЛАЖСКОМУЕлисей — третий ребенок в многодетной семье. До 9 месяцев он рос здоровым и крепким, а потом начались сплошные отиты и обструктивные бронхиты. Медикаментозное лечение, удаление аденоидов и физиопроцедуры, проводимые в течение четырех последних лет, к сожалению, ни к чему не привели — Елисей слышал все хуже и хуже, перестал различать шепот, из-за проблем со слухом стал неправильно произносить слова.После последнего обследования в ГБУЗ НИКИО им. Свержевского ГДКДСЦ и в Научном центре здоровья детей Елисею поставили диагнозы: двусторонняя кондуктивная тугоухость 1 степени, двусторонний экссудативный средний отит, двусторонняя дисфункция слуховых труб, ретроназальный синдром, формирующиеся ретракционные карманы.В декабре мальчику исполнится 5 лет. Он ходит в детский садик, любит участвовать в различных конкурсах, обожает собирать конструктор Lego, рисовать, играть с младшим братиком и, конечно же, очень хочет нормально слышать, как все его друзья."Нам сообщили, что нужна операция, только после нее Елисей начнет лучше слышать. Но сумма операции, к которой еще нужен баллон, составляет около 140 тысяч. Для нас, многодетной семьи, это неподъемные деньги. Работает один муж, а я не работаю так как ухаживаю за четырьмя детьми, двое из которых инвалиды — одна дочь инвалид по зрению, у другой ДЦП. Мы очень надеемся на вашу помощь. Пожалуйста, помогите Елисею лучше слышать мир!" – говорит Светлана Водолажская, мама Елисея.ПОМОЧЬ ЕЛИСЕЮ ВОДОЛАЖСКОМУВы также можете отправить SMS на номер 3434 с любой суммой (например: 100, где 100 — сумма пожертвования).Или сделать пожертвование через "Сбербанк онлайн" — назначении платежа нужно указать "Благотворительное пожертвование для Елисея".