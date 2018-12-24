Понедельник оказался богатым на скандалы и выходки российских знаменитостей. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 декабря 2018 года.

Понедельник оказался богатым на скандалы и выходки российских знаменитостей. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 декабря 2018 года.Ситуация вокруг потенциального развода Ксении Собчак и Максима Виторгана накаляется. Слухи вокруг пары в своей стихотворной манере прокомментировал друг блондинки Сергей Шнуров, и та не смогла сдержать эмоций в ответ на его иронию.Что конкретно происходит в личной жизни ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, знают только Ксения Собчак и Максим Виторган. Однако телеведущая продолжает нагнетать обстановку.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 декабря 2018 года, читайте в и специальных .