Ситуация вокруг потенциального развода Ксении Собчак и Максима Виторгана накаляется. Слухи вокруг пары в своей стихотворной манере прокомментировал друг блондинки Сергей Шнуров, и та не смогла сдержать эмоций в ответ на его иронию.

Ситуация вокруг потенциального развода Ксении Собчак и Максима Виторгана накаляется. Слухи вокруг пары в своей стихотворной манере прокомментировал друг блондинки Сергей Шнуров, и та не смогла сдержать эмоций в ответ на его иронию.Что конкретно происходит в личной жизни ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, знают только Ксения Собчак и Максим Виторган. Однако общественность с удовольствием смакует новые данные, которые каждый день появляются в СМИ и из других источников, касающиеся личной жизни пары. Нагнетает обстановку и сама Ксения, которая в своем "послании", опубликованном в Instagram, попросила не вмешиваться.В итоге, выступил и друг Собчак, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. На своей официальной страничке в стой же социальной сети он опубликовал довольно ироничное стихотворение, посвященное телеведущей."Ну до чего ж смешные медиаперсоны!Под свет софитов сами выставляли, Всю жизнь свою, фигуры и фасоны, Семью, потом вдруг удивляются, – с *** ли, Все копошатся, ой, в пространстве ихнем? Вываливали все и с тем же вместе, Не обсуждайте, сплетни вьются вихрем. Вы в нашу жизнь пубЛичную не лезьте. И разместив очередное фото смело, Сопроводив его посланием от Ошо, Подписчику дают понять, -не ваше дело, Живите своей жизнью, мой хороший (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Шнуров.По всей видимости, изящный укол Сергея стал последней каплей для терпения Ксении. Потому что вскоре после его выступления гламурная блондинка, не сдерживая эмоций, написала новый пост в своем аккаунте, где прошлась и по Сергею. Более того, в конце она прямо указала, что посвятила эту запись ему."Всем тем, кто в ожидании кинца "Смотрите, она вышла без кольца". С утра все "кумушки" заняли в зале место, Чтоб помесить всех сплетен тесто. Хочу сказать, с добром и не без лишней лести – Идите на *** все! Ну, а точнее – лезьте! И прихватите вы с собой в дорогу, *** мечту, Серегу!" – взорвалась Собчак.Напомним, на протяжении последних недель ходят упорные слухи, что Ксения Собчак изменяет мужу, актеру Максиму Виторгану, с режиссером Константином Богомоловым. Якобы из-за Ксении тот даже оформил развод с актрисой Дарьей Мороз. Впрочем, довольно много предположений и о том, что вся эта ситуация сфабрикована для поднятия рейтинга и популярности Ксении Собчак.